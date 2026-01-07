En un verano aburrido, los concejales fueron a la pesca de algún "votito" futuro. ¡Prioridades por favor!

"Che, esto es un embole, la ciudad está tan tranquila que hasta las palomas se están planteando si vale la pena salir a pasear. Viotti sigue con su eterna obra en la plaza, que se llevará tanto tiempo que estamos considerando darle título honorario de "Monumento Nacional". Y ahora, ¡sorpresa! Han comenzado las obras de vereda en el Bv. Santa Fe. ¿Cuánto crees que tardarán? Bueno, eso lo discutiremos en marzo, porque ahora lo mejor es dejar que la ciudad continúe su feliz letargo.

Pero, atención, no podemos quedarnos así de inactivos. No vaya a ser que algún atrevido se anime a cuestionar nuestros honorarios. ¡Y justo ahora, que temporada de aguinaldos y vacaciones! Ahora, eso sí, todo en orden, que la vida no se detiene. Así que, ¿qué mejor que desempolvar las gorras, las vinchas y los bombos para celebrar? Y así, con el entusiasmo de un niño en un parque de diversiones, nos fuimos a Atlético a congratularlos por su regreso a la segunda división del fútbol argentino. Porque, claro, después de un año de "calvario" en el Argentino A, lo que menos necesitan es una ovación, pero aquí estamos, listos para aplaudir. ¡Eso es lo que se llama tener prioridades!"

Y así es como los jóvenes —y no tan jóvenes— valientes se aventuraron a tener un encuentro histórico con nada menos que Francisco Paravano y Damián Sudano, el dúo dinámico de la institución. Porque, claro, nada grita “¡progreso!” como una charla distendida justo antes de que se cumpla un mes del glorioso ascenso de Atlético de Rafaela a la Primera “B” Nacional. ¡Bravo!

En la sede de la Mutual Social y Deportiva, el selecto grupo de concejales (es decir, todos) fue recibido por los ilustres líderes del club, quienes deben tener un cartelito que dice: “Cuidado, genios a bordo”. En esta fascinante cumbre, se intercambiaron ideas sobre el éxito que les permitió volver a la “B” —un trance tan emocionante que a veces se confunde con la celebración de un cumpleaños—. Y por supuesto, no podían faltar esos importantes balances que a todos nos encanta escuchar, como si estuviésemos en una clase de contabilidad.

La conversación se adentró en las maravillas de las disciplinas deportivas (porque ¿quién no ama un buen debate sobre el hockey sobre césped mientras se espera a que llegue el próximo torneo de fútbol?) y el exitoso programa que a más de 1200 chicos les brinda la oportunidad de sudar la camiseta. Como si dijéramos: “¡Oigan, aquí estamos, educando y formando ciudadanos a través del deporte!”.

Al final de este magno acontecimiento, Paravano soltó la joya del día: “Fue una muy buena reunión donde los concejales vinieron a brindarnos su apoyo y a preguntarnos qué necesitaba la institución”. Lo usual, ya saben, aquellas preguntas que uno siempre espera: “¿Más pasto en el campo? ¿Menos goles en contra?”.

Y Mabel Fossatti, la presidenta del órgano legislativo local, se despachó con un “¡Estamos tan felices de estar aquí!” digna de gala, mientras agradecía la cálida acogida. Sin duda, una visita que quedará grabada en la memoria colectiva… o al menos hasta el próximo ascenso ( ojalá, por que ese sería a primera y ahí quizá los concejales van con los cortos y todo, no sería para menos). ¡Hasta la próxima, héroes del Concejo!

No queremos pincharle el globo a nadie, pero les recordamos a los concejales que en Rafaela hay una creciente inseguridad, terminamos 2025 con 9 muertes en accidentes de tránsito, la obra de la plaza avanza menos que Colapinto con el auto del año pasado, las palomitas volvieron al centro a hacer sus necesidades, las calles de la ciudad cada día están peores y nadie las arregla, la iluminación por ahora está solo en la imaginación de Viotti, se iniciaron las obras de veredas en Bv. Santa Fe y todo indica que va a ser un proceso largo como esperanza de pobre, y así podríamos seguir enumerando tantas necesidades que tiene la ciudad. Vamos muchachos, a ponerse a trabajar en serio por favor, y por favor, no evangelicen, que hay gente que vino con buenas intenciones.....