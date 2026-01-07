Lionel Messi habló sobre su relación con Antonella Roccuzzo

Lionel Messi compartió un momento íntimo con Nicolás Occhiato y Diego Leuco, revelando aspectos personales de su vida. El capitán de la selección argentina reafirmó su deseo de regresar a Barcelona, donde aún mantiene su hogar y planea vivir allí nuevamente con su familia en el futuro.

En la conversación, Messi comentó acerca de su vida personal, admitiendo que tiende a guardarse sus emociones. A pesar de haber recibido terapia durante muchos años, ha dejado esa rutina atrás. Actualmente, se siente apoyado por su esposa, Antonella Roccuzzo, y su padre. Disfruta de la soledad, a menudo acompañada de música o un partido, y se describió a sí mismo como "más raro que la mie***". Según Messi, lo más importante en su vida es su familia. Aunque sintió que la familia se fue separando con el tiempo, el amor que comparten les ha permitido mantenerse unidos a pesar de la distancia.

Hablando de su relación con Antonella, Messi mencionó cómo establecen límites para sus hijos, especialmente sobre el juego en casa: "No nos deja jugar adentro porque hacemos mucho quilombo, nos dice que vayamos afuera". Cassados desde hace nueve años, Messi destacó la importancia de los detalles y del orden en su hogar. Sus hijos tienen una rutina clara: "Salen del colegio alrededor de las 3 o 4 y ya venimos para el club. No tenemos mucho tiempo, pero siempre estamos con la pelota".