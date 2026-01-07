Argelia se metió en los cuartos de final de la Copa Africana

La selección de Argelia se clasificó a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones después de un intenso partido ante la República Democrática del Congo, que finalizó 1-0 a favor de los argelinos. El gol decisivo llegó en los últimos minutos del tiempo extra, tras un 0-0 que se mantuvo durante los 90 minutos reglamentarios.

Argelia, que buscaba mantener la posesión del balón, se enfrentó a una Congo que optó por el contraataque rápido. Ninguno de los equipos logró abrir el marcador en el tiempo regular, lo que llevó el encuentro a la prórroga.

El tanto de la victoria fue anotado por Adil Boulbina en el minuto 118. El jugador avanzó por la izquierda, recortó hacia el centro y disparó con fuerza, enviando el balón al ángulo izquierdo del arco rival.

Con esta victoria, Argelia, que había finalizado la fase de grupos con puntaje perfecto, se prepara para enfrentar a Nigeria en la siguiente ronda, luego de que los nigerianos derrotaran a Mozambique 4-0. Este fue el primer partido en el que Argelia no logró ganar en los 90 minutos durante el torneo.