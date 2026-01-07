Manchester City rompe el mercado con un fichaje africano de 75 millones de euros

El Manchester City ha cerrado uno de los fichajes más relevantes del mercado europeo al adquirir al delantero ghanés Antoine Semenyo por 75 millones de euros. Semenyo, de 25 años y actualmente en el Bournemouth, se une a Erling Haaland en el grupo de máximos goleadores de la Premier League, donde ha anotado 9 goles en 19 partidos.

Según el periodista Fabrizio Romano, toda la documentación necesaria para el traspaso ya está completada. Este jueves, Semenyo se someterá a los exámenes médicos reglamentarios, y si todo sale bien, firmará un contrato a largo plazo con el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Semenyo se preparará para el próximo Mundial con la selección de Ghana, aunque llega tras una decepción al quedar fuera de la Copa Africana de Naciones, un torneo en el que su país no había faltado en 21 años. En la eliminatoria, Ghana solo logró tres puntos en cinco partidos, lo que le costó la clasificación.

El jugador, nacido en Inglaterra pero de ascendencia ghanesa, se formó en el Bristol City y debutó profesionalmente en la temporada 2017/2018. Tras préstamos en Sunderland y Newport County, se unió al Bournemouth, donde tuvo una destacada temporada 2022/2023, marcando 13 goles en 42 partidos. La transición al Manchester City plantea interrogantes sobre la continuidad y protagonismo que Semenyo tendrá en comparación con su etapa en Bournemouth.

Ghana integrará el Grupo L del Mundial, junto a Inglaterra, Croacia y Panamá, donde Semenyo buscará demostrar su valía en el escenario internacional.