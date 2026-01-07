El jefe de Alpine hizo una fuerte autocrítica

La Fórmula 1 se encuentra en un receso, pero las escuderías continúan trabajando arduamente en los preparativos para la próxima temporada, destacando el caso de Alpine. Tras un 2025 considerado uno de los peores años para el equipo, el jefe de escudería, Steve Nielsen, hizo una autocrítica y estableció expectativas claras para Franco Colapinto en 2026.

La temporada pasada, Alpine desechó rápidamente sus posibilidades y enfocó sus esfuerzos en el desarrollo del nuevo monoplaza. A pesar de las dificultades, Colapinto y su compañero Pierre Gasly siguieron compitiendo, aunque en desventaja frente a sus rivales.

“La realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido para sumar puntos”, reconoció Nielsen, subrayando la falta de competitividad del monoplaza de Colapinto. “Ambos pilotos son mejores que el auto. Hubo ocasiones, como en Brasil y Las Vegas, donde el coche fue competitivo y ambos pudieron luchar por los puntos”, añadió.

De cara a la temporada que inicia el 8 de marzo, Nielsen destacó la importancia de que ambos pilotos contribuyan al equipo: “Necesitamos sumar en el campeonato; este año solo un coche logró puntos, y el otro no obtuvo ninguno”.

Respecto a Colapinto, Nielsen fue claro en sus necesidades. “Requerimos estabilidad en su auto y tiempo para que su talento madure. Dos pilotos sumando puntos son esenciales”, afirmó. También expresó su optimismo acerca del crecimiento de Colapinto: “Ha tenido momentos en carreras donde estuvo al nivel de Gasly, e incluso fue más rápido en ocasiones. Le brindaremos el apoyo necesario para que alcance su máximo potencial”.