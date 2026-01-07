Wanda Nara le dijo a Yanina Latorre qué siente cuando ve a Icardi con la China

Yanina Latorre asumió el puesto de Maxi López en la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe) mientras el exfutbolista se encontraba en Suiza por el nacimiento de su hijo, Lando. Durante su primera aparición en el programa, Latorre y Wanda Nara protagonizaron un intercambio inesperado.

Mientras Latorre preparaba su plato, la conductora del reality le ofreció la oportunidad de hacerle cualquier pregunta, con la opción de declinar. Latorre, en su habitual estilo directo, inquirió: “¿Tienes tensión sexual con Maxi López?”. Nara respondió: “No. Te juro que no. No quedó nada. Cero”.

El diálogo continuó con Latorre preguntando a Nara en una escala del 1 al 10 cuánto odiaba a Mauro Icardi. Nara, en una respuesta contundente, afirmó: “No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”.

La discusión giró hacia la percepción de Nara sobre Icardi, con Latorre insinuando que no lo veía feliz en su relación con la China Suárez. Fue entonces cuando Nara contraatacó, cuestionando si Latorre también lo percibía así. La conversación recordó el pasado entre ellas, cuando Latorre ayudó a Nara en momentos difíciles.

“¿Te acuerdas cuando Maxi te había cortado las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia”, recordó Latorre, a lo que Nara respondió con gratitud, pidiendo en broma que la desbloqueara en Instagram. Para cerrar el intercambio, Latorre dejó caer una referencia a la controversia conocida como "Wandagate", sugiriendo que la relación era beneficiosa para ambas.

Wanda Nara Responde a Rumores de Crisis con Martín Migueles

Wanda Nara, en respuesta a especulaciones sobre una supuesta crisis con su novio, Martín Migueles, se manifestó a través de redes sociales. En un posteo que posteriormente borró, Nara cuestionó la preocupación de quienes no tienen relación con ella.

“¿Por qué gente que no me conoce se preocupa tanto por mí?”, se preguntó, añadiendo: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos”.

Además, insistió que hablar mal sin pruebas solo refleja la necesidad de perjudicar a otros. Nara dejó en claro su bienestar, afirmando que eligió disfrutar de unas vacaciones familiares en lugar de asistir a eventos sociales.

Finalmente, Nara concluyó: “El que es feliz se NOTA. Y el que no aún más”, dejando entrever su desdén hacia los rumores de crisis en su relación.