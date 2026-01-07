Facundo Arana habló sobre la denuncia de Romina Gaetani

Facundo Arana se encuentra en Mar del Plata para presentar su unipersonal "En el aire". En una reciente entrevista, el actor abordó la denuncia de violencia de género que Romina Gaetani realizó contra su expareja, Luis Cavanagh.

Arana recordó la buena relación que mantuvieron durante su trabajo conjunto en la novela "Noche y día" (eltrece), pero señaló que la situación se complicó en 2022, cuando Gaetani acusó a Cavanagh de comportamientos violentos en el set.

“Lo único que puedo decir es que la Justicia está para resolver estas situaciones. Es importante que hablen quienes tienen que hablar y con prudencia. Son asuntos muy delicados”, comentó Arana.

Además, reveló que él y Gaetani tuvieron un encuentro en el que alcanzaron un acuerdo extrajudicial con la intervención de abogados.