Así será la celebración extendida que Julieta Poggio planea para su cumpleaños

.Julieta Poggio, la influencer argentina, celebra su cumpleaños el próximo 9 de enero y ha planeado una fiesta de tres días que promete ser espectacular. A través de sus historias de Instagram, compartió el itinerario que envió a sus amigos.

El primer día, 8 de enero, comenzará con un paseo en catamarán de 12:00 a 15:30, seguido de un “after beach” en el parador Zebra para disfrutar del atardecer y bebidas. La jornada culminará con una cena en el hotel y el tradicional soplado de velitas después de la medianoche.

El 9 de enero, Poggio ha organizado un asado en la terraza de su edificio, que cuenta con piscina, antes de llevar a los invitados en una combi a un boliche.

La celebración concluirá el 10 de enero con una jornada en un parque acuático exclusivo, Laguna Azul, que incluirá almuerzo y bebidas. En su mensaje, invitó a los asistentes a llevar traje de baño, energía y un regalo.

Además, Julieta mostró en sus redes fotos de las compras realizadas para el evento, que incluyen vasos de colores, latas de espuma, globos y sombreros vaqueros de diversos diseños.