Un equilibrio ajustado en las cuentas para no tener que pedirle a Milei

El cierre del ejercicio fiscal 2025 del gobierno de Maximiliano Pullaro en Santa Fe ha revelado un equilibrio ajustado en sus cuentas, un dato que no solo es positivo desde el punto de vista económico, sino que también tiene profundas implicaciones en la autonomía política de la provincia frente al gobierno de Javier Milei. Este equilibrio no puede entenderse como un simple resultado financiero; es una herramienta que permite a Santa Fe mantener cierto grado de independencia en una relación marcada por tensiones crecientes entre las administraciones.

Los números no son solo cifras abstractas, sino un reflejo de una estrategia política. Según el informe “Análisis de las Finanzas Provinciales” del Ministerio de Economía de Santa Fe, los recursos del año alcanzan los $11.790 millones, mientras que los gastos se proyectan en $11.783 millones, resultando en un virtual empate. Este “equilibrio muy finito”, como lo describe una fuente del equipo económico de Pullaro, se presenta no solo como un éxito fiscal, sino como un bastión contra la influencia del gobierno nacional.

La gestión de Pullaro ha comprendido que la estabilidad de las cuentas públicas es crucial para reducir la dependencia de las decisiones de la Casa Rosada. Sin embargo, los tensos vínculos con el gobierno nacional se manifiestan claramente en la polémica en torno al impuesto a los Ingresos Brutos. Este impuesto es vital para las finanzas provinciales y ha sido escenario de confrontaciones directas, como lo evidenció el enfrentamiento con Marcos Galperin, el dueño de Mercado Libre.

El informe del Ministerio de Economía también subraya la necesidad de abordar temas críticos como los fondos previsionales y la obra pública. Si Santa Fe no hubiera tenido que cubrir con recursos propios la falta de aporte nacional para la Caja de Jubilaciones, el resultado económico habría sido un 24,65% superior. Esto pone de manifiesto la carga que significa el desfinanciamiento impuesto por el centralismo, afectando no solo las cuentas públicas, sino el desarrollo de obras esenciales para la provincia.

La caída de la coparticipación federal es otro aspecto preocupante que merece atención. Estos fondos, que representan cerca del 65% de los ingresos tributarios de Santa Fe, no son solo números en un balance; son recursos vitales para el funcionamiento cotidiano de la provincia. La stagnación de estos ingresos, como lo demuestra la tendencia en la recaudación del IVA, refleja el deterioro del consumo y crea una presión insostenible sobre las finanzas locales, estableciendo un ciclo de dependencia y vulnerabilidad.

En este contexto, la autonomía fiscal que se ha logrado, aunque precaria, es fundamental para que Pullaro mantenga una postura firme frente a presiones externas. La retención de los US$ 800 millones en Wall Street es un ejemplo claro de cómo el gobernador está intentando proteger el futuro financiero de la provincia. A pesar de las exigencias del ministro Caputo para repatriar esos fondos ante vencimientos de deuda, Pullaro opta por un enfoque estratégico: "Los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras". Esta frase encierra una visión a largo plazo que busca balancear la necesidad inmediata de efectivo con la responsabilidad de asegurar la continuidad de las obras públicas.

El plan de la Casa Gris, que monitorea trimestralmente la ejecución de proyectos y utilizará los dólares en función de sus necesidades, revela un compromiso con la eficiencia y el control financiero en medio de la incertidumbre económica. Aunque la situación es compleja y el camino lleno de desafíos, la estrategia de Pullaro puede ser una lección sobre cómo la autonomía fiscal, acompañada de una gestión responsable, se transforma en un pilar para enfrentar las adversidades políticas y económicas. La prueba está en que la autonomía, lejos de ser un mero concepto, es una necesidad imperiosa en una nación donde las tensiones entre el centro y las provincias parecen intensificarse cada día más.