Zago alerta por señales de recesión y reclama una baja de impuestos para reactivar la economía

Zago advirtió que la economía muestra estancamiento y señales de recesión.

Las pymes llegan al inicio del año con fuerte preocupación por la caída del consumo.

El diputado reclamó una reducción de impuestos, promesa de campaña aún incumplida.

Cuestionó la ejecución de las políticas económicas del Gobierno.

Señaló una estructura de costos asfixiante, con tarifas y presión impositiva elevadas.

Sostuvo que aliviar impuestos es clave para producir, generar empleo y reactivar la economía.

El diputado nacional Oscar Zago advirtió que la economía argentina atraviesa una etapa de estancamiento que empieza a mostrar señales claras de recesión, con especial impacto en el consumo interno y en la situación de las pequeñas y medianas empresas. En ese marco, el legislador del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) cuestionó la política tributaria del Gobierno y reclamó una reducción de impuestos, una de las principales promesas de campaña del presidente Javier Milei que, según afirmó, aún no se traduce en decisiones concretas.

En declaraciones radiales, Zago describió un escenario de creciente preocupación entre las pymes, que llegan al inicio del año con ventas muy por debajo de lo esperado tras una temporada de fiestas que no logró revertir la caída del consumo. Para el diputado, la combinación de costos elevados, presión impositiva y deterioro del poder adquisitivo configura un cuadro que limita seriamente la recuperación de la actividad económica.

“La economía está prácticamente planchada y empieza a mostrar síntomas de recesión”, sostuvo el legislador, al tiempo que señaló que el freno del consumo interno golpea de lleno tanto a los comercios como a la industria nacional. En su diagnóstico, la falta de alivio fiscal termina asfixiando a los sectores productivos, que operan con márgenes cada vez más estrechos y sin capacidad para trasladar costos a precios.

Zago puso el foco en la política impositiva como uno de los principales obstáculos para la reactivación. Recordó que la baja de impuestos fue un eje central del discurso de campaña de Javier Milei, pero cuestionó que esa orientación no se refleje hoy con claridad en la gestión económica. “Las ideas eran muy atractivas, pero el problema está en la ejecución”, remarcó, marcando una diferencia entre las consignas electorales y las medidas efectivamente implementadas.

El diputado también hizo referencia a su alejamiento de La Libertad Avanza, espacio con el que llegó al Congreso y que incluso presidió en la Cámara baja hasta su ruptura política en 2024. Si bien aclaró que formó parte de la alianza que llevó a Milei a la Casa Rosada, subrayó que su distanciamiento responde a diferencias en el rumbo económico y en la forma de llevar adelante las propuestas originales.

En su análisis, Zago describió a la Argentina como un país con una estructura de costos “asfixiante”, donde los impuestos se combinan con tarifas de servicios públicos en niveles récord. Mencionó especialmente los valores de la luz, el gas y el agua, que, según afirmó, se ubican muy por encima de estándares internacionales y presionan tanto sobre las empresas como sobre los hogares.

A ese escenario sumó el deterioro de los salarios, que reduce el poder de compra y termina afectando la recaudación. “Cuando el salario no alcanza, el consumo cae y eso impacta en toda la cadena”, explicó, al advertir que la pérdida de ingresos reales no solo perjudica a los trabajadores, sino que también debilita la actividad económica en su conjunto.

Para el legislador del MID, la salida pasa por igualar las condiciones de competencia y aliviar la carga fiscal sobre quienes producen en el país. Sostuvo que las pymes necesitan pagar menos impuestos para poder ofrecer precios competitivos frente a los productos importados que ingresan desde el exterior, en muchos casos a través de plataformas digitales. En ese punto, planteó la necesidad de revisar las reglas de juego para evitar que la producción local quede en desventaja.

“Si se produce en la Argentina, se genera empleo y se reactiva la economía”, afirmó Zago, al defender un esquema que incentive la inversión y el desarrollo productivo. Su planteo se inscribe en un debate más amplio sobre el equilibrio entre el ajuste fiscal, la presión tributaria y la necesidad de sostener niveles mínimos de actividad en un contexto de fuerte reordenamiento económico.