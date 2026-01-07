Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, inauguró una nueva base operativa del Comando Radioeléctrico en avenida Galicia al 2300, en la ciudad de Santa Fe, y en ese marco realizó un extenso análisis sobre la situación de violencia en la provincia y la necesidad de discutir el actual esquema de responsabilidad penal de los menores ante delitos de extrema gravedad.

Acompañado por el intendente Juan Pablo Poletti, autoridades policiales y funcionarios del gabinete provincial, Cococcioni recorrió el predio que funcionará como dispositivo transitorio hasta la puesta en marcha del nuevo sistema de estaciones policiales, previstas para 2027.





Según explicó, la base permitirá mejorar el despliegue del patrullaje preventivo en la capital provincial, con capacidad para más de 30 móviles, circuito de mantenimiento, lavadero y mecánica ligera, optimizando así el uso de los recursos y la presencia policial en calle.

“Hoy el nivel de patrullaje supera ampliamente la capacidad de los dispositivos existentes. Este lugar nos permite poner más patrulleros en la calle, de manera más controlada y efectiva, mientras avanzamos con el modelo definitivo de estaciones policiales”, sostuvo.



La nueva ubicación fue pensada estratégicamente para reforzar la cobertura del norte y centro norte de la ciudad, complementando el despliegue que continúa operando desde la Unidad Regional I en el extremo sur.

Violencia y análisis de contexto

Al ser consultado por los recientes hechos de violencia en Santa Fe y Rosario, el ministro señaló que el 2025 muestra un aumento respecto de 2024, aunque aclaró que se compara con “el año menos violento del siglo”, manteniéndose la provincia en niveles más bajos que en las dos décadas anteriores.

Cococcioni remarcó que el incremento está marcado principalmente por violencia interpersonal entre personas conocidas, familiares y allegados, y que esto exige políticas diferenciadas según el tipo de conflicto: “No todos los hechos obedecen a fallas de seguridad pública. Hay situaciones que responden a causas sociales profundas, consumo de alcohol, conflictos intrafamiliares y culturales que exceden el abordaje estrictamente policial”.

Menores y delitos graves: “No puede no haber consecuencias”

En ese marco, el ministro se refirió puntualmente a los casos recientes que involucran a menores de edad, como el homicidio de Jeremías Monzón y la agresión sufrida por una adolescente de 15 años en San Cristóbal.

Cococcioni sostuvo que estos hechos vuelven imprescindible abrir una discusión nacional sobre el esquema de responsabilidad penal juvenil: “No estamos yendo a la fácil de decir que todo se soluciona con bajar la edad. Pero ante hechos de violencia desmedida y desproporcionada, no puede no haber una instancia de responsabilización y asignación de consecuencias”.

El funcionario fue categórico al diferenciar conductas menores de delitos extremos: “Una cosa es el que roba un caramelo en un kiosco. Otra cosa es el homicidio o las lesiones graves. Nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar o causar un daño extremo. Esa prohibición está inscrita en nuestra cultura desde hace siglos”. Y agregó: “Hoy el Estado tiene herramientas muy limitadas porque se trata de menores no punibles. Las respuestas son esencialmente asistenciales, pero no penales. En determinados casos, creemos que debería poder discutirse una institucionalización más fuerte y medidas con consecuencias reales”.

Finalmente, el ministro confirmó que el gobierno provincial impulsa una revisión de la legislación nacional: “Es momento de discutir el esquema de responsabilidades penales al menos para delitos graves. La violencia extrema cruza no solo la línea de la ley, sino una línea cultural que nadie puede desconocer”.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.