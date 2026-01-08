Arroyo denunció el desmantelamiento de un programa clave para niños con cardiopatías congénitas

Arroyo denunció el despido de casi la mitad del equipo del Programa de Cardiopatías Congénitas.

El programa funciona desde 2008 y articula la atención en 15 centros especializados.

El recorte afecta la capacidad operativa y la atención de niños con patologías cardíacas complejas.

Cada año nacen unos 7.000 bebés con cardiopatías congénitas en el país.

Arroyo calificó la medida como “cruel” y defendió el rol del Estado en la salud infantil.

En el Congreso, se presentó un pedido de informes para conocer el futuro del programa.

El ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo advirtió que el Gobierno está desmantelando el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política sanitaria que funciona de manera ininterrumpida desde 2008 y que cumple un rol central en la atención de bebés y niños con patologías cardíacas complejas. Según denunció, en las últimas semanas fueron despedidos seis de los 13 integrantes del equipo técnico, una decisión que, a su juicio, compromete seriamente el funcionamiento del sistema y pone en riesgo la atención oportuna de miles de pacientes.

El programa tiene como objetivo identificar, derivar y acompañar a personas gestantes, recién nacidos y niños con cardiopatías congénitas, articulando una red de 15 centros de salud especializados en todo el país. A través de este esquema coordinado, se busca garantizar diagnósticos tempranos, traslados seguros y cirugías en tiempo y forma, reduciendo los riesgos de mortalidad infantil asociados a enfermedades cardíacas de alta complejidad.

Arroyo remarcó que la reducción del personal no es un hecho menor ni una simple reestructuración administrativa. Señaló que se trata de equipos altamente capacitados, con formación específica y experiencia acumulada durante más de una década. “No es un área que se pueda vaciar sin consecuencias”, advirtió, al tiempo que sostuvo que la decisión impacta de lleno en la capacidad operativa del programa y en su rol de coordinación federal.

Para el ex funcionario, el recorte tiene una dimensión política y social más profunda. “Es una decisión cruel”, afirmó, al señalar que en la Argentina nacen alrededor de 7.000 bebés por año con malformaciones cardíacas. Muchas de estas patologías, explicó, son tratables si se detectan a tiempo y si existe una red sanitaria activa que garantice el acceso a estudios, traslados y cirugías complejas. Sin ese entramado estatal, el riesgo de demoras críticas aumenta de manera significativa.

En ese sentido, Arroyo destacó que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fue una herramienta clave para reducir desigualdades regionales. Al centralizar la coordinación y financiar derivaciones, permitió que niños de provincias con menor infraestructura sanitaria pudieran acceder a tratamientos en centros de alta complejidad, algo que, de otro modo, quedaría reservado para quienes cuentan con cobertura privada o recursos económicos suficientes.

“Sin Estado no hay salud ni futuro para nuestros pibes”, expresó el ex ministro, al defender el rol de esta política pública. Según su visión, el programa no solo salvó vidas, sino que también construyó un modelo de atención equitativo, donde el lugar de nacimiento no determina las chances de supervivencia frente a una enfermedad grave.

La denuncia de Arroyo tuvo eco en el Congreso. La diputada nacional Lorena Pokoik, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que informe de manera detallada cuáles son sus planes respecto del futuro del programa y del personal especializado que lo integra. El pedido apunta a conocer si la actual decisión forma parte de una reestructuración más amplia, de una reducción progresiva o de un eventual cierre.

Desde el ámbito legislativo advierten que la falta de definiciones claras genera incertidumbre tanto en los equipos de salud como en las familias que dependen del sistema. El debate se inscribe en un contexto más amplio de discusión sobre el impacto del ajuste en áreas sensibles del Estado, en particular en el sistema sanitario y en programas orientados a poblaciones vulnerables.

Mientras tanto, especialistas y referentes del sector alertan que el debilitamiento de una política de este tipo no se mide solo en términos presupuestarios, sino en consecuencias concretas sobre la vida y la salud de niños que requieren intervenciones complejas y urgentes. En ese escenario, el reclamo por explicaciones y garantías llegó al centro de la agenda política, con un eje claro: qué lugar ocupará la salud infantil en el nuevo esquema de prioridades del Gobierno.