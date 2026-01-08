Marcela Pagano se queda sola: del armado libertario al monobloque opositor

Marcela Pagano rompió con sus aliados y convirtió a Coherencia en un monobloque

La salida de Carlos D’Alessandro aceleró la disolución del armado original

Pagano reivindica la “independencia política” y rechaza sumarse a otros bloques

Las diferencias quedaron expuestas en la votación del Presupuesto 2026

El resto de los exlibertarios se dispersó en varias bancadas

Los cruces con Martín Menem consolidaron su perfil opositor

La diputada nacional Marcela Pagano formalizó en las últimas horas una decisión que termina de ordenar un proceso de distanciamiento político que llevaba meses en desarrollo: rompió con sus aliados parlamentarios y resolvió mantener el espacio Coherencia como monobloque, con ella como única integrante. El movimiento confirma el viraje de la periodista, que pasó de ser una de las caras visibles del armado libertario en 2023 a ocupar hoy un lugar claramente opositor al gobierno de Javier Milei.

La determinación se produce luego de la disolución práctica del bloque Coherencia, que Pagano había integrado junto a Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta, y que luego había tejido un interbloque con el MID. La salida de D’Alessandro —quien dejó su banca para asumir un cargo provincial— funcionó como punto de inflexión. Desde entonces, cada uno de los legisladores tomó su propio camino y el espacio común quedó reducido a una sigla sin cohesión política real.

Pagano explicó que la decisión de sostener Coherencia en formato unipersonal responde a la necesidad de preservar lo que define como “independencia política” y de defender “las ideas de la campaña de 2023”. En ese marco, descartó por ahora sumarse a otro bloque y dejó abierta, al menos en lo discursivo, la posibilidad de un eventual regreso a La Libertad Avanza, aunque sin plazos ni señales concretas en ese sentido. “No me interesa unirme a un bloque”, sintetizó, marcando distancia tanto del oficialismo como de las alianzas circunstanciales que se armaron tras la fragmentación libertaria.

El reordenamiento no fue inmediato ni sencillo desde el punto de vista administrativo. En la primera sesión posterior a la salida de D’Alessandro, Pagano aún figuró como integrante de País Federal, una situación que respondió —según explicó— a demoras formales en la notificación de los cambios. Sin embargo, el trasfondo político ya estaba definido: el bloque que había nacido como refugio de ex libertarios dejó de existir como tal.

La trayectoria de Pagano refleja, en buena medida, el derrotero de los siete diputados que ingresaron al Congreso en 2023 bajo el paraguas de La Libertad Avanza y que luego se alejaron de la bancada original. Solo Cecilia Ibáñez volvió a integrarse al bloque oficialista. D’Alessandro optó por dejar el Congreso, mientras que el resto se dispersó en al menos cuatro bancadas distintas, diluyendo aquel núcleo inicial que había prometido cohesión y disciplina parlamentaria.

Las diferencias internas se hicieron cada vez más visibles en los últimos meses. Pagano quedó aislada en votaciones clave, como la del Presupuesto 2026. Allí votó en contra del proyecto, mientras que Lourdes Arrieta se abstuvo y Oscar Zago, Claudio Álvarez y Eduardo Falcone lo respaldaron. Gerardo González, por su parte, estuvo ausente. El contraste de posiciones terminó de exponer que ya no existía una estrategia común ni un marco político compartido.

A ese escenario se sumaron los choques públicos de Pagano con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Los cruces en pleno recinto no solo profundizaron su distanciamiento del oficialismo, sino que también aceleraron la ruptura con antiguos aliados, que optaron por una relación más pragmática con el Gobierno.

Así, quien comenzó el mandato como cabeza de lista libertaria y figura mediática del espacio, concluye esta etapa en soledad parlamentaria. El monobloque Coherencia se presenta ahora como una herramienta de autonomía, pero también como el símbolo de una fragmentación que atraviesa a buena parte del experimento libertario en el Congreso.