Casación posterga hasta febrero la revisión de las restricciones a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

La Cámara de Casación no habilitó la feria judicial de enero para tratar las apelaciones de la defensa de CFK.

Las restricciones al régimen de visitas y a la prisión domiciliaria seguirán vigentes al menos hasta febrero.

La mayoría del tribunal consideró que no se acreditó urgencia para tratar el caso durante el receso.

Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que las condiciones de detención sí justifican la habilitación de la feria.

Las apelaciones serán analizadas por la sala IV de Casación cuando se reanude la actividad judicial.

Siguen vigentes los límites a las visitas y al acceso a la terraza impuestos por el TOF 2.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este miércoles no habilitar la feria judicial de enero para tratar las apelaciones presentadas por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el régimen de visitas y las condiciones de su prisión domiciliaria. De este modo, las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) seguirán vigentes al menos hasta febrero, cuando se reanude plenamente la actividad en los tribunales.

La decisión fue adoptada por la sala de feria del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes conformaron la mayoría, y por Mariano Borinsky, que votó en disidencia. Para los magistrados mayoritarios, los planteos de la defensa no encuadran dentro de los supuestos que justifican la habilitación de la feria judicial y no se acreditó una urgencia concreta que amerite su tratamiento inmediato.

La resolución se conoce pocos días después de que la ex mandataria fuera dada de alta tras una internación por una apendicitis y regresara a su domicilio de la calle San José 1111, donde cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Allí rigen condiciones específicas que regulan tanto las visitas como el acceso a espacios comunes del edificio.

La defensa de Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, había apelado en diciembre una serie de medidas: el mantenimiento de la tobillera electrónica, las restricciones a la cantidad de visitantes, la duración y frecuencia de los encuentros, la exigencia de autorización judicial previa para personas no incluidas en una nómina habilitada y las limitaciones horarias para acceder a la terraza del edificio. También solicitó ampliar el listado de visitas que no requieren permiso previo, incluyendo a personas de su círculo íntimo como Alicia Kirchner y sus dos hijas.

En su voto mayoritario, Ledesma y Yacobucci sostuvieron que “la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto previsto para la feria judicial” y remarcaron que el impugnante no aportó “argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. En consecuencia, resolvieron diferir el análisis de los recursos hasta el reinicio del calendario judicial.

Borinsky, en cambio, consideró que las condiciones de detención de una persona que cumple una pena privativa de la libertad sí pueden ser revisadas durante la feria de enero, conforme a la reglamentación vigente. En su disidencia, subrayó que una de las cuestiones centrales del planteo se vincula con la modificación del régimen de visitas en el marco de una prisión domiciliaria, lo que —a su entender— habilita la intervención excepcional del tribunal.

El magistrado citó la Acordada Nº 7/09 de la Cámara de Casación, que prevé la habilitación de la feria cuando está en juego la libertad personal o cuando se acredita debidamente la urgencia del caso. Desde esa perspectiva, propuso mantener la feria habilitada y convocar a una audiencia para escuchar a las partes.

Con la feria judicial cerrada para este expediente, las apelaciones quedarán ahora en manos de la sala IV de Casación, que retomará el tratamiento del caso a partir de febrero. Esa sala está integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, y es la que interviene de manera habitual en la causa Vialidad.

Mientras tanto, continúan vigentes las restricciones dispuestas por el juez Jorge Gorini, del TOF 2, en su carácter de magistrado a cargo de la ejecución de la condena. Las medidas fueron adoptadas luego de una visita simultánea de nueve economistas al domicilio de la ex presidenta, hecho que el tribunal consideró incompatible con las condiciones del arresto domiciliario.

Entre las nuevas reglas se estableció un máximo de tres visitantes por día, por un plazo de hasta dos horas y con un tope de dos visitas semanales, salvo situaciones excepcionalísimas. Además, toda persona no incluida en la nómina autorizada debe contar con permiso judicial previo. En cuanto al uso de la terraza del edificio, Fernández de Kirchner solo puede acceder una vez por día, en horario diurno —entre las 6 y las 20— y por un lapso máximo de dos horas. Las apelaciones fueron concedidas sin efecto suspensivo, por lo que todas estas condiciones se mantienen sin cambios hasta que Casación se expida en febrero.