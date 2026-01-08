Inseguridad en Rafaela: El barrio 30 de Octubre pide que las autoridades hagan algo urgente

La Comisión Vecinal del barrio 30 de Octubre de Rafaela ha solicitado oficialmente una reunión con autoridades municipales y policiales debido al aumento de la inseguridad en la zona, donde muchos residentes han sido víctimas de delitos en repetidas ocasiones.

El pedido fue presentado el 7 de enero de 2026 ante la Unidad Regional V de Policía, en un documento firmado por Santiago Solaro, presidente de la Comisión Vecinal. El objetivo del encuentro es discutir la problemática de inseguridad del barrio, invitando no solo a representantes policiales, sino también a funcionarios municipales y, si es necesario, a fuerzas nacionales, junto a los vecinos afectados.

La comisión destacó la gravedad de la situación, que se vive a diario, generando preocupación e incertidumbre entre los residentes. Además, ofreció su sede barrial como posible lugar para la reunión, solicitando que se informara sobre una alternativa en caso de no ser posible.

El documento tiene el sello de recepción de la Unidad Regional V de la Policía de Santa Fe, fechado el 7 de enero a las 18:55, confirmando la formalidad del reclamo.

Este pedido se suma a otros reclamos de diferentes barrios de Rafaela, donde los vecinos piden mayor presencia policial y respuestas efectivas ante la inseguridad. Ahora, los habitantes del barrio 30 de Octubre esperan una respuesta oficial que facilite el diálogo para encontrar soluciones a esta problemática urgente.