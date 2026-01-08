Viotti dice que la seguridad es prioridad, pero es evidente que se está fallando y mucho

El intendente repite que la seguridad es su prioridad, pero a la luz de los acontecimientos, se está fallando y mucho. La inseguridad cada día va en aumento, hay barrios en donde no se puede salir a la calle después de las 20 y las autoridades poco y nada hacen pese a los anuncios y las compras que al parecer para nada sirven. Viotti debe ir a las oficinas del gobernador y gestionar desde allí, sin miedos ni compromisos. El único compromiso de Viotti debe ser con los ciudadanos de Rafaela, esos que día a día ya no saben cómo hacer para que no les roben.

En un acto que contó con la presencia del intendente Leonardo Viotti y el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba, se realizó la entrega de 30 nuevas cámaras domo en el marco del programa provincial Brigadier. Esta inversión, que involucra tanto fondos municipales como provinciales, permitirá que el Centro de Monitoreo Urbano de Rafaela supere las 500 cámaras en los próximos dos años.

El intendente Viotti destacó que esta compra forma parte de una adquisición total de más de 120 cámaras, gracias a la colaboración con el gobernador Maximiliano Pullaro. “Al iniciar nuestra gestión había 215 cámaras en funcionamiento; ahora duplicamos esa cifra en solo dos años. Es crucial no solo la cantidad, sino también la calidad”, subrayó.

Las nuevas cámaras domo cuentan con un alto alcance, excelente calidad de imagen y visión de 360 grados. También se agregarán cámaras fijas y lectoras de patentes (LPR), lo que permitirá un monitoreo más efectivo del ingreso y salida de vehículos en la ciudad, contribuyendo así a la prevención del delito.

Viotti afirmó que el Centro de Monitoreo se ha modernizado significativamente, incorporando tecnología de inteligencia artificial. Actualmente, se dispone de 32 licencias de esta tecnología, algo que no existía antes de su gestión. “La inteligencia artificial detecta patrones sospechosos y genera alertas automáticamente, optimizando el trabajo del personal”, explicó.

Por su parte, Martínez Saliba agradeció las gestiones del intendente que facilitaron la obtención de fondos del programa Brigadier. Resaltó que estos 30 domos de alta calidad son un avance más en la iniciativa de duplicar la cantidad de cámaras en Rafaela.

Finalmente, el secretario de Prevención y Seguridad comentó que la ubicación de las cámaras se define en conjunto con las vecinales, a través del programa "Vecinos en Alerta", promoviendo una colaboración continua con las instituciones barriales para maximizar el uso de los recursos.