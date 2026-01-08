Terminal de Rafaela: otro pésimo negocio con el dinero de los rafaelinos

El Departamento Ejecutivo Municipal de Rafaela presentó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para ratificar un convenio con el concesionario de la Nueva Estación Terminal de Ómnibus.

Este proyecto busca regularizar una relación contractual de larga data y facilitar obras de mejora y mantenimiento del edificio, crucial para la movilidad en la ciudad.

La ordenanza establece que el Municipio mantendrá la posesión de los sectores de la Terminal cedidos por el Decreto Nº 47.955. Asimismo, se compromete a costear la reparación de 580 metros cuadrados de calzada en las áreas de ingreso y egreso de los colectivos, incluyendo la ejecución de cordones de separación de dársenas.

Como contraparte, el Municipio deberá realizar, antes del 31 de mayo de 2026, diversas mejoras en la infraestructura de la Terminal. Estas incluyen trabajos en desagües pluviales, reparación de cielorrasos y mantenimiento general del edificio, para optimizar su uso y seguridad.

Además, el convenio contempla la entrega de 400 litros de pintura exterior para renovar la fachada de la Terminal, cuya aplicación será realizada por el concesionario, con una fecha límite del 31 de julio de 2026.

En cuanto a los servicios, desde enero de 2026, el Municipio pagará el 5% de las facturas de energía eléctrica y agua de los espacios utilizados. Los consumos anteriores serán compensados con deudas del concesionario por derechos de registro e inspección y disposición final de residuos.

Por último, se designará un inspector municipal responsable de supervisar el cumplimiento de los trabajos y el mantenimiento del edificio concesionado.

Esta iniciativa es un paso decisivo para transparentar situaciones contractuales y asegurar inversiones necesarias en un espacio vital para la ciudad.