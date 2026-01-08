Zafra prometió y cumplió: La mitad de su sueldo se sorteó y le tocó a la escuela Mitre

Minutos antes del sorteo programado, Milagros Zafra, acompañada de su compañero Fabricio Dellasanta y los secretarios de La Libertad Avanza, se preparó en su oficina para donar la mitad de su sueldo a escuelas públicas de Rafaela. "Voy a donar la mitad de mi dieta a escuelas", había anunciado en un reel de Instagram el lunes.

Ante la falta de aprobación en diciembre de un proyecto que proponía reducir el sueldo de los concejales en un 40%, los concejales de La Libertad Avanza decidieron destinar parte de su salario a la comunidad. En esta ocasión, Zafra se enfocará en cubrir necesidades de las escuelas, que incluyen materiales de estudio y mejoras en infraestructura.

El sorteo se llevó a cabo utilizando la app Sorteo.com, con una base de datos que incluía jardines de infantes y escuelas primarias y especiales públicas. Durante la transmisión en vivo en Instagram, Zafra mostró su recibo de sueldo, que ascendía a $3.073.985,21, y explicó que se sortearía un establecimiento beneficiado y un suplente.

"Es una apuesta por la educación", declaró. "Con este apoyo, quiero contribuir a mejorar la infraestructura y los recursos educativos", añadió, aclarando que la entrega no será en efectivo, sino que ella misma comprará lo necesario junto a la directora del establecimiento seleccionado.

Al activar el sorteo, mostró a los espectadores la lista de instituciones participantes. La escuela N°491 Bartolomé Mitre de barrio San Martín ganó el sorteo, mientras que la N°1316 Don Tomás sería la suplente. Zafra se comprometió a contactar a los directivos de la escuela ganadora para discutir sus necesidades.

Finalmente, Zafra se mostró emocionada por la iniciativa: "Es una linda forma de ayudar y apostar por la educación". Agradeció al único medio presente, Diario La Opinión, y anunció que el sorteo de la mitad del sueldo de Dellasanta se realizará próximamente en la sede partidaria en Necochea 316. El video del sorteo también está disponible en las cuentas de YouTube e Instagram del bloque.