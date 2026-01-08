Cuti Romero estalló en contra de la dirigencia del Tottenham

El Tottenham Hotspur atraviesa una crisis en la Premier League tras perder 3-2 contra el Bournemouth, lo que lo sitúa en el decim cuarto lugar de la tabla. Con solo una victoria en los últimos seis partidos, los hinchas han expresado su descontento, tanto en el estadio como en redes sociales.

Cristian "Cuti" Romero, defensor argentino del equipo, se pronunció en su cuenta de Instagram. "Mis disculpas a todos los fans que nos siguen a todas partes. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero", afirmó, añadiendo que el equipo trabajará para mejorar la situación.

Romero no dudó en criticar a la directiva del club: “En momentos como este, deberían ser otras personas las que hablen, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien para decir algunas mentiras”, indicó.

A pesar de la crisis, el jugador hizo un llamado al optimismo: “Nos quedaremos aquí, trabajando juntos. Mantenerse callado y trabajar más duro es parte del fútbol. Todos juntos será más fácil", concluyó.

Los hinchas han respaldado a Romero, quien es considerado una de las figuras destacadas del equipo. A medida que se preparan para enfrentar al Aston Villa en la tercera ronda de la FA Cup, el plantel buscará revertir la situación.