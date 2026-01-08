El Puma Rodríguez destrozó a Fernando Carillo

El cantante Puma Rodríguez, en una entrevista concedida a TN, arremetió con dureza contra el actor venezolano Fernando Carrillo, quien recientemente reveló haber tenido una relación amorosa de tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela. Carrillo había afirmado que la funcionaria fue "el gran amor de su vida" y defendió su lealtad a Nicolás Maduro, a pesar de su reciente captura.

En el programa, la periodista Fernanda Alonso preguntó al Puma si había escuchado los comentarios de Carrillo. El artista respondió con desdén: “Ese muchacho me da pena, me da lástima. Está metido en un pozo del que ya no puede salir”, y agregó que su insistencia en hablar solo lo hunde más. “Pobrecito, nunca fue de un cerebro muy brillante”, añadió.

Rodríguez también opinó sobre la relación entre Carrillo y Delcy Rodríguez, lamentando la situación del actor: “Lo lamento por él. Esta muchacha no le da bola tampoco de tanto hablar”, sentenció.

Por su parte, Carrillo, de 60 años y residenciado en México, defendió la relación en una entrevista en FM Radio Fuego, calificando a Rodríguez como “la mujer más inteligente que conocí” y afirmando que no hubo traición hacia Maduro. Su testimonio ha generado un eco en los medios por las implicaciones políticas que podría conllevar.