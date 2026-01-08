El primer encuentro que despertó rumores entre Luciano Castro y Sarah Borrell

Este martes, el programa "Puro Show" (Eltrece) reveló un escándalo: Luciano Castro habría sido infiel a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, una actriz danesa que conoció en Madrid durante un viaje en octubre de 2025.

Borrell, de 28 años, compartió que conoció a Castro mientras trabajaba como camarera en un restaurante. Recordó que él la visitó dos veces y que en su segundo encuentro, se produjo un primer beso, enfatizando que él fue quien inició el contacto físico. Borrell también notó que Castro no le ofreció su Instagram, algo que le pareció extraño.

Además, añadió que el actor la invitó a ver una obra en la que participaba, aunque nunca asistió, pues su interés inicial era más profesional que romántico.

Fernanda Iglesias, durante el programa, presentó un audio en el que Castro intenta seducir a Borrell, y compartió intercambios de WhatsApp entre ellos. En estos mensajes, Castro muestra su interés por reunirse y sugiere varias fechas, inclusive menciona un viaje a Bilbao para grabar una serie antes de la cita.

El diálogo continuó meses después, con Castro enviando fotos de carácter sugerente, a lo que Borrell respondió preguntándose por su situación sentimental, sugiriendo que creía que estaba casado.