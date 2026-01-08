Cande Tinelli puso a la venta su ropa y reveló los precios

La influencer y artista Cande Tinelli ha decidido vender parte de su guardarropa, dando un nuevo paso en su relación con la moda. Esta iniciativa incluye una selección de prendas que van desde básicos cotidianos hasta piezas de diseño internacional, reflejando su estilo personal.

En un reciente video compartido en redes sociales, Cande mostró algunas de las prendas que pondrá a la venta, resaltando que “nos mandó dos valijas llenas de joyitas”. Su oferta incluye tops, botas, polleras y accesorios que han marcado su identidad estética a lo largo de los años.

Entre los artículos destacados se encuentra una cartera de brillos de “Prada” (posiblemente una réplica), borcegos de ZARA y una campera de cuero vintage “George”. También ofrece un body de la marca Namilia y una blusa de plush de ZARA, además de piyamas, aros y zapatillas Adidas.

Los precios de las prendas oscilan entre 2.000 y 186.000 pesos. La cartera de “Prada” alcanza el precio más alto, mientras que los borcegos y la campera vintage se venden por 160.000 pesos. El body Namilia tiene un costo de 140.000 pesos y la blusa de plush de ZARA, 80.000 pesos.

La decisión de Tinelli de vender su ropa usada se enmarca en la creciente tendencia de la moda circular, promoviendo la reutilización y reducción del consumo. Con esta propuesta, Cande no solo reinventa su estilo, sino que también contribuye a dar una segunda vida a prendas que conservan calidad y vigencia.