Fabricio Dellasanta: "Estamos cumpliendo lo prometido y devolvemos parte de la fortuna que cobran los concejales"

El Concejal Fabricio Dellasanta habló con R24N y destacó que se está cumpliendo lo prometido en la campaña. Los ediles libertarios decidieron sortear la mitad d elo que cobran como consecuencia de la negativa del resto de los concejales a bajarse el sueldo. "Los concejales de Rafaela cobran sueldos millonarios, se juntaron el oficialismo y los kirchneristas para seguir ganando fortuna y no bajarse un peso, es por ello que decidimos sortear la mitad de nuestro sueldo con la Concejal Milagros Zafra, cumplimos lo prometido en la campaña, ni más ni menos", manifestó Dellasanta.