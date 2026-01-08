Especialistas determinaron cuál es la verdura más sana

En la búsqueda por perder o controlar el peso, muchas personas recurren al aumento del consumo de verduras de hoja verde. Un reciente informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha destacado al berro como la opción más saludable entre 41 frutas y verduras analizadas, otorgándole una puntuación perfecta de 100. En contraste, la batata obtuvo la puntuación más baja, con 10,51.

Scott Keatley, dietista irlandés, señala que el berro es una fuente rica en nutrientes y bajo en calorías, proporcionando apenas cuatro calorías por taza. "Una taza de berro aporta el 106% de la ingesta diaria recomendada de vitamina K, el 17% de vitamina C y el 6% de vitamina A", indica Keatley. Además, los fitoquímicos presentes en el berro podrían ofrecer protección contra distintos tipos de cáncer.

En el ranking del CDC, el repollo chino y la acelga ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, con puntuaciones de 91,99 y 89,27. Keatley resalta que todas estas verduras son eficaces para combatir deficiencias nutricionales. El repollo chino, por ejemplo, es notable por su contenido de vitaminas C y K, mientras que la acelga es rica en vitaminas A, C y K.

Para incorporar el berro en la dieta, Keatley sugiere añadirlo a ensaladas mixtas, sopas o sándwiches. Recomienda también alternar su consumo con acelga, col rizada y espinaca, asegurando una ingesta variada de nutrientes.

Sin embargo, hay que tener precaución: el alto contenido de vitamina K del berro puede interferir con medicamentos anticoagulantes como la warfarina. "Las personas en tratamiento anticoagulante deben mantener una ingesta constante de vitamina K para evitar afectar la eficacia del medicamento", advierte Keatley.