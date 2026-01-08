Ranking de los lugares más elegidos para viajar en el verano 2026

La temporada de verano 2026 en Argentina ha comenzado con elevados índices de ocupación hotelera, según informes de la Secretaría de Turismo nacional. En los primeros días del año, se registraron niveles de reservas entre el 75% y el 100% en diversos destinos turísticos del país.

Entre los lugares más populares se encuentra Cariló, en el partido de Pinamar, que reportó una ocupación hotelera del 100%, lo que indica un arranque exitoso para la temporada. Monte Hermoso también mostró cifras similares, con ocupación casi plena en alojamientos, según datos de su área de Turismo.

Las Grutas y San Antonio Oeste, en Río Negro, destacaron con un 94.6% de ocupación hotelera. Villa Gesell se sumó a esta tendencia con un promedio del 93% en reservas para las primeras semanas de enero.

En Córdoba, Miramar de Ansenuza, conocido como “el mar cordobés”, reportó un 92% de ocupación, mientras que Mar de las Pampas y Villa Carlos Paz también mostraron registros superiores al 90%.

En Neuquén, San Martín de los Andes alcanzó un 85% de ocupación gracias a la creciente demanda. En Mendoza, San Rafael se posicionó como un destino destacado, con un promedio del 82% en reservas de cabañas, especialmente en áreas naturales.

Necochea reportó un 80% de ocupación en sus cabañas y aparts, y Bariloche registró casi un 80% en la primera semana de enero. En Entre Ríos, el municipio de Colón anotó un 85% de ocupación, mientras que Gualeguaychú alcanzó el 80% en su primer fin de semana del año, anticipando un aumento con el Carnaval del País.

Finalmente, en Tucumán, Tafí del Valle logró un 75% de ocupación, y San Javier reportó un 70%, confirmando un arranque sólido para el turismo interno y regional. En Misiones, la ocupación hotelera se situó en alrededor del 70%, con más de 5.000 visitantes diarios en el Parque Nacional Iguazú, lo que refleja un movimiento significativo en la región.

Por último, Mar del Plata cierra el listado con un piso de reservas cercano al 60% para la primera semana de enero.