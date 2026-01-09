El error que le costó cinco años extra tras las rejas

Un hombre de Samoa pasó casi cinco años más en prisión de lo que establecía su condena por un error que nadie advirtió a tiempo, ni las autoridades judiciales ni el propio sistema penitenciario.

El recluso, identificado como Sio Agafili, debía recuperar su libertad varios años antes, pero continuó detenido debido a una interpretación incorrecta de sus sentencias. Había sido condenado en dos causas distintas, una por robo y otra por otros delitos, y ambas penas debían cumplirse de manera simultánea, tal como lo establece el código penal del país. Sin embargo, fueron ejecutadas como si fueran consecutivas, prolongando ilegalmente su estadía en la cárcel.

Durante ese tiempo, Agafili aseguró no haber recibido información clara sobre la duración exacta de su condena. Según relató, nunca fue notificado de la fecha en la que debía quedar en libertad y con el paso de los años perdió la noción del tiempo que llevaba tras las rejas. Simplemente cumplía lo que creía que era su obligación, sin cuestionar el error administrativo que lo afectaba.

La situación salió a la luz de manera fortuita, cuando un juez de la Corte Suprema detectó la irregularidad al revisar otro expediente vinculado a una fuga ocurrida en la prisión donde Agafili se encontraba detenido. Al analizar su historial, el magistrado advirtió que el hombre llevaba casi cinco años privado de su libertad sin fundamento legal.

Ante esta revelación, las autoridades reconocieron que la detención era indebida y se ordenó su liberación bajo fianza, mientras se resuelve su situación judicial en una causa paralela. Su defensa no descartó la posibilidad de iniciar acciones legales para reclamar una compensación, al considerar que se vulneró de manera grave su derecho a la libertad.

El caso encendió alertas sobre posibles fallas estructurales en el sistema penitenciario de Samoa y abrió interrogantes sobre si otros detenidos podrían encontrarse en situaciones similares sin que nadie lo haya advertido.





