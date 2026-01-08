El arsenal aéreo que EEUU usó para extraer a Maduro revela su dominio tecnológico y envía un mensaje a China

La extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa el sábado puso de manifiesto el dominio aéreo de Estados Unidos, que desplegó cazas furtivos para controlar los cielos, aviones para interferir las defensas aéreas enemigas y drones y satélites de reconocimiento encubiertos para proporcionar información de inteligencia en tiempo real a los comandantes.



El Departamento de Defensa, los datos de fuentes abiertas revisados por Reuters y los analistas del sector indican que Estados Unidos empleó todo su arsenal de helicópteros, aviones de combate, aviones de reabastecimiento y drones, en un gran golpe para las empresas de defensa estadounidenses y una demostración que probablemente China tomará nota.

Entre los aviones se encontraban el F/A-18E/F Super Hornet y el EA-18G Growler de Boeing, el F-35 Lightning II y el F-22 Raptor de Lockheed Martin, y los bombarderos E-2D Advanced Hawkeyes y B-1 de Northrop Grumman, según informó el Pentágono en un comunicado en el que se señalaba que se habían desplegado más de 150 aeronaves de ala giratoria, ala fija y no tripuladas.



Las acciones de Lockheed han subido un 6,2 % esta semana, mientras que las de Northrop han subido un 4,4 % y las de Textron un 3,5 %.

Señal a China

La misión ha demostrado a los adversarios la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo operaciones complejas en el extranjero en un momento de crecientes tensiones con China, que está expandiendo y modernizando rápidamente su presencia militar en el Pacífico.



“Es indicativo de algo que solo nosotros podemos hacer”, afirmó el ex general estadounidense Tim Ray, que fue comandante del Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea, responsable de las capacidades de ataque nuclear y convencional de largo alcance de Estados Unidos. Ray, actualmente director ejecutivo de Business Executives for National Security, añadió: “Es una señal de que competiremos geográfica y económicamente con los chinos en nuestro propio territorio”.

Maduro, de 63 años, se declaró inocente el lunes en Nueva York de los cargos de narcotráfico.

Para establecer el control del espacio aéreo sobre Caracas antes de que comenzara la operación, Trump afirmó que los cortes de electricidad fueron causados por “ciertos conocimientos especializados que poseemos”. Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, añadió que el Mando Espacial de Estados Unidos y otras agencias utilizaron múltiples capacidades para “crear una vía” que permitiera a los aviones estadounidenses volar al país sin obstáculos.

Reuters no pudo determinar todo lo que se utilizó para despejar el camino a los aviones estadounidenses. El Comando Espacial proporcionó múltiples capacidades como “vigilancia” que garantizaron la “libertad de maniobra” de los aviones estadounidenses durante la misión, dijo un portavoz, sin dar más detalles.

El ejército estadounidense creó un corredor de protección similar en junio, cuando envió bombarderos a Irán para atacar sus instalaciones nucleares. La unidad de guerra electromagnética Delta 3 de la Fuerza Espacial de EEUU utilizó inhibidores de satélites terrestres situados en la región para eliminar las comunicaciones iraníes a lo largo de la ruta de los bombarderos estadounidenses, según declaró a Reuters en diciembre el comandante de Delta 3, Angelo Fernández.

Helicópteros y aviones de combate

La extracción de Venezuela se basó en gran medida en helicópteros, incluidos los MH-60L Direct Action Penetrators, helicópteros de asalto especializados equipados con sistemas de armas avanzados, con el apoyo de helicópteros de ataque ligero y apoyo Boeing Little Bird M/AH-6M y helicópteros de transporte pesado Boeing CH-47 Chinook, capaces de transportar tropas y equipo en entornos conflictivos. Los helicópteros de ataque AH-64 Apache, armados con misiles Hellfire y cañones de 30 mm, proporcionaron apoyo aéreo cercano durante la fase de extracción, según ejecutivos de la industria de defensa que investigaron la incursión.

Entre los aviones de combate utilizados para dominar el espacio aéreo de Venezuela se encontraba el caza furtivo de quinta generación Lockheed F-35, capaz de evadir los sistemas de radar avanzados. Operó junto con el F-22 Raptor, un caza diseñado para perseguir aviones enemigos. Otros aviones eran el Boeing F/A-18E/F Super Hornet, el principal caza de combate de la Armada, y el EA-18G Growler, una variante especializada en guerra electrónica que interfiere las comunicaciones y los radares enemigos para dificultar que las defensas aéreas terrestres rastreen y derriben los aviones atacantes.

La capacidad de ataque de largo alcance procedía de los bombarderos supersónicos B-1B Lancer, que pueden lanzar municiones guiadas con precisión desde fuera del alcance de las defensas aéreas. Estos aviones requerían reabastecimiento en vuelo de los Boeing KC-135 Stratotankers, plataformas de reabastecimiento aéreo que ampliaban el alcance operativo tanto de los bombarderos como de los aviones de combate a lo largo de la misión de varias horas.

La inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento resultaron fundamentales para el éxito de la misión. Los Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeyes, aviones de alerta temprana aerotransportados con base en portaaviones, se encargaron de la gestión de la batalla y la detección de amenazas. Los drones furtivos RQ-170 Sentinel, utilizados anteriormente en la operación de 2011 que localizó a Osama bin Laden, llevaron a cabo reconocimientos encubiertos, mientras que otros satélites y vehículos aéreos no tripulados proporcionaron inteligencia en tiempo real a los comandantes terrestres.

Un funcionario de la industria de defensa dijo que era poco probable que se utilizara gran parte del equipo más reciente del Departamento de Defensa, ya que los operadores aún no han completado la formación sobre las plataformas de última generación.

El ejecutivo afirmó que, si esta operación sigue el patrón de los análisis posteriores a las misiones realizados por el Pentágono en el pasado, se informará a la industria sobre qué equipos han funcionado y cuáles no. Tras la Operación Martillo de Medianoche —ataques aéreos contra instalaciones de drones iraníes—, la industria de defensa recibió una sesión informativa de una hora de duración en una jornada dedicada a la industria tras la operación, en la que se detalló el rendimiento de los equipos y los retos operativos.

CON INFORMACION DE INFOBAE.