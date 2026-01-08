"Honesto, trabajador y valiente": Pullaro definió a uno de los candidatos para ocupar un lugar en la Corte

En su reciente gira por el norte provincial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó con elogios a uno de los futuros miembros de la Corte Suprema de Justicia: el Dr. Aldo Mario Alurralde, quien hace 16 años se desempeña como juez Federal de Reconquista.

“Quiero decirles que este Norte ‘priorizado’, como lo llamamos nosotros, va a tener por primera vez un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que es el Dr. Aldo Alurralde”, destacó el mandatario provincial, en un acto en la comuna de El Arazá, en el departamento General Obligado.

Alurralde es uno de los tres candidatos propuestos a fines de 2025 -junto a Diego Maciel y Jorgelina Genghini-, y a quien el gobernador describió como “una persona honesta, trabajadora y que tiene mucha valentía para enfrentar al que quiebre la ley en la provincia de Santa Fe y la República Argentina”.

“Personas como Aldo son las que jerarquizan la institución judicial que tantas reformas necesita”, apuntó Pullaro en la noche del viernes 2 de enero, ante la concurrencia, entre quienes se encontraba el homenajeado.

“Un saludo cordial”

“El gobernador vino a varios actos por la zona, visitó La Sarita, Lanteri y El Arazá y después a la noche fue a la presentación del Festival del Jaaukanigás en Reconquista”, dijo el Dr. Alurralde a El Litoral.



El magistrado,que lleva 16 años trabajando y viviendo en el norte, explicó que “El Arazá es una localidad cercana a mi domicilio ubicado en Nicanor Molina” y que por ese motivo “el presidente comunal me invitó al acto” en el que “tuve la oportunidad de ver al gobernador”.

Consultado acerca del encuentro, Alurralde refirió que “fue dentro del acto, un saludo cordial y luego se dirigió al público”. Sobre los elogios a su persona, el juez norteño se mostró agradecido “que haya tenido esa consideración”, aunque aclaró que asistió “por una cuestión de cortesía, porque corresponde que una autoridad judicial esté presente”.

“Norte priorizado”

El gobernador había viajado a la ciudad de Reconquista para la presentación del Festival del Jaaukanigás, que abrió la agenda de fiestas populares en Santa Fe, donde repitió la fórmula que señala al Norte como “priorizado” contra la vieja letanía de región “postergada”.

“Así que siéntanse priorizados como norte provincial, porque en este Gobierno que me toca conducir, ustedes son la prioridad y cuando logremos llegar con todas las transformaciones, cambios y obras, van a tener todas las oportunidades que a este norte santafesino se le han negado”, dijo el mandatario provincial.

Pullaro -que también visitó otras comunas- estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo; el senador departamental, Orfilio Marcón; el diputado provincial Dionisio Scarpín; y por supuesto, el presidente comunal anfitrión, José Luis Casalis.

Pliegos en marcha

Si bien el nombre del Dr. Alurralde comenzó a sonar fuerte en 2025, el ofrecimiento oficial lo realizó el propio Pullaro, el miércoles 10 de diciembre en Reconquista, cuando iba camino a la provincia de Corrientes para un acto protocolar.

Ese mismo día, El Litoral publicó una entrevista realizada días antes, donde el juez federal de 59 años hablaba del desafío que significaría para él ocupar dicho lugar, aunque negó entonces cualquier contacto oficial. Esa semana se produjeron los anuncios de retiro de los actuales ministros Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.

El decreto que postula el pliego de Alurralde, junto al de los Dres Maciel y Genghini, fue firmado el miércoles 17 de diciembre de 2025 por el gobernador Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

A partir de entonces y durante 15 días corridos, se abrió el registro de oposición para que la ciudadanía e instituciones formulen “observaciones y circunstancias que estimen de interés para que sean consideradas por el Poder Ejecutivo, en relación con las designaciones propuestas”.

Y si bien dicho período de oposición cerró el viernes 2 de enero, será a partir de mediados de febrero que comenzarán a correr los plazos (45 días) para el tratamiento de los pliegos ante la Legislatura.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.