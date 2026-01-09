Se reaviva la tensión entre Santa Fe y la Nación

La relación entre el gobierno de Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a tensarse este miércoles tras la publicación en el Boletín Oficial de una resolución del Ministerio de Seguridad. La medida, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, establece la redistribución de recursos en el marco del Plan Bandera, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del convenio firmado entre ambas administraciones.

Este acuerdo, que ha contribuido a reducir la violencia urbana en Rosario, no ha estado exento de desacuerdos. En varias ocasiones, Pullaro y la exministra Patricia Bullrich han realizado anuncios por separado para destacar los logros alcanzados en materia de seguridad.

La situación generó preocupaciones en la Casa Gris, que solicitó una aclaración pública para evitar especulaciones sobre la medida. Antes del mediodía, el Ministerio de Seguridad comunicó que la disposición busca integrar el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) al comando unificado del Plan Bandera, sin modificar el número de efectivos en patrullaje en Rosario y otras ciudades de la provincia. Sin embargo, los funcionarios santafesinos alertaron que la cantidad de personal enviado por la Nación ha ido disminuyendo y señalaron que no son consultados ante recortes.

El GEANRO fue creado en 2024 en un contexto crítico de seguridad y se encargaba de coordinar investigaciones entre fuerzas federales. Según la administración Pullaro, esta unidad ya no estaba operativa, ya que el Comando Unificado había asumido esas funciones para evitar duplicaciones.

El comunicado del Ministerio subrayó que la decisión busca “profundizar y optimizar” el Plan Bandera para incrementar su eficacia.

El vínculo entre Milei y Pullaro atraviesa un momento de máxima tensión. Pullaro ha rechazado incluso participar en una foto con el ministro del Interior, Diego Santilli, responsable de gestionar el apoyo de gobernadores para el presupuesto y la reforma laboral. El gobernador expresó que no ve sentido en sentarse a negociar sin un avance en temas clave, como la deuda previsional que la Nación mantiene con Santa Fe.

Esta dinámica ha generado un ambiente conflictivo, con Pullaro criticando la "visión porteñocéntrica" del gobierno de Milei y rechazando presiones sobre inversiones en deuda que afectarían obras públicas previstas para su gestión. La administración libertaria ha recibido con descontento esta postura, agitando aún más la relación entre ambos líderes.