“Churchill o Chamberlain”: el cruce de Bullrich y Larreta por la captura de Nicolás Maduro y el debate sobre soberanía

El operativo internacional que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas no solo encendió un debate global sobre soberanía y derechos humanos: también profundizó una grieta política local entre referentes de la oposición argentina. La senadora Patricia Bullrich y el ex jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta lideraron un cruce público que atraviesa no solo interpretaciones sobre la situación en Venezuela, sino sobre los estilos de liderazgo y la coherencia de las posturas políticas en materia de política exterior.

La tensión estalló con fuerza luego de que Rodríguez Larreta cuestionara el accionar de Estados Unidos en la captura de Maduro, aun cuando reconoció al líder venezolano como dictador. Desde ese planteo, Bullrich salió al cruce con dureza, describiendo la posición de su interlocutor como “tibia” frente a lo que ella calificó como una “dictadura que mata y secuestra argentinos”. En su discurso, la senadora puso el eje en el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, sumado a lo que consideró una amenaza permanente del régimen chavista.

“El principio de soberanía frente a una dictadura que ejerce violencia sistemática es una discusión abstracta si no hay reconocimiento de la gravedad de la situación”, señaló Bullrich en una entrevista televisiva. Para la legisladora, debatir sobre soberanía en estos términos equivale a relativizar las condiciones bajo las cuales Estados Unidos ejecutó una operación que, según su argumento, responde a una necesidad de justicia internacional frente a crímenes y abusos persistentes.

La disputa se volvió más áspera cuando Bullrich recurrió a una metáfora histórica para caracterizar lo que ella entiende como dos posturas irreconciliables. “Hay que elegir: ser Churchill o ser Chamberlain”, manifestó, comparando a Larreta con Neville Chamberlain, el primer ministro británico conocido por su política de apaciguamiento ante la Alemania nazi. En contraposición, Bullrich evocó a Winston Churchill como símbolo de firmeza frente a regímenes intolerables. “Uno tiene dos opciones: ir de frente o negociar con quienes cometen atrocidades”, enfatizó.

En esa línea, la senadora defendió la legitimidad de la captura de Maduro y rechazó la apelación al respeto estrictamente formal de la soberanía estatal cuando se trata de combatir dictaduras. “Está bien que se hayan llevado al dictador de Maduro”, sostuvo, y aseveró que debates sobre soberanía son en este caso una “mentira” cuando se enfrentan a situaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Bullrich extendió su argumento más allá del caso venezolano, planteando una cuestión moral que, sostiene, debería guiar las decisiones de política exterior de Argentina. “Si la Argentina hubiese tenido la capacidad de ir a Irán y traer a quienes hicieron el atentado contra la AMIA, ¿lo hubiésemos hecho? Yo sí”, afirmó, apelando a una lógica de justicia internacional que sitúa la moral por encima de la rigidez de normas jurídicas.

En contraste con la postura enfática de Bullrich, Larreta optó por moderar el tono de sus declaraciones y evitar escalar la disputa interna. Si bien reconoce la naturaleza autoritaria del régimen de Maduro, su cuestionamiento se centra en el respeto de normas internacionales y en la preocupación por la defensa de la soberanía de los Estados, aun frente a dictaduras. Su enfoque busca poner énfasis en la necesidad de una política exterior que combine firmeza con respeto por los marcos jurídicos globales, aún cuando ello pueda generar tensiones con aliados estratégicos.

Este choque de interpretaciones no solo revela diferencias de estilo entre dos de los principales referentes del espacio opositor, sino que pone en evidencia tensiones más profundas sobre cómo debería posicionarse Argentina frente a crisis internacionales de alto impacto. Para Bullrich, la política exterior es una extensión de principios morales y de justicia, que justifica acciones contundentes en defensa de derechos básicos. Para Larreta, esos mismos principios deben armonizarse con un respeto estricto a las reglas y normas que rigen las relaciones internacionales, aun frente a regímenes indiscutiblemente autoritarios.

La disputa también exhibe una competencia simbólica por liderar la agenda de una oposición fragmentada, en la que cada figura busca consolidar su autoridad y definir con mayor claridad los márgenes de su interpretación política. En un contexto donde la geopolítica regional se encuentra en plena reconfiguración, las diferencias entre ambos referentes argentinos reflejan también los dilemas más amplios que enfrentan las democracias contemporáneas al intentar equilibrar moral, legalidad y realismo en sus posturas ante crisis internacionales.