Santilli sale a buscar respaldo federal para destrabar la Reforma Laboral

Diego Santilli profundiza su agenda federal para sumar apoyos a la Reforma Laboral.

El ministro visitará Chaco y Mendoza para reunirse con los gobernadores Zdero y Cornejo.

Las gestiones buscan consolidar respaldos provinciales en un Congreso con mayorías ajustadas.

La gira se suma a recorridas recientes, como la realizada en Chubut por los incendios forestales.

Desde esa provincia hubo respaldo a la Reforma del Código Penal, pero cautela sobre la laboral.

En paralelo, el Gobierno refuerza la coordinación política interna para ordenar el frente legislativo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará en los próximos días su agenda de viajes por el interior del país con un objetivo político central: reunir los apoyos necesarios para que el oficialismo pueda avanzar con la aprobación de la Reforma Laboral en el Congreso. En un escenario legislativo ajustado y con negociaciones abiertas en múltiples frentes, el Gobierno apuesta a reforzar el diálogo con los gobernadores como vía para consolidar consensos y sumar voluntades clave.

La hoja de ruta inmediata del funcionario incluye visitas a Chaco y Mendoza. El próximo lunes estará en la ciudad de Resistencia, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Leandro Zdero, mientras que el jueves viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo. Ambas reuniones se inscriben en una estrategia más amplia orientada a asegurar respaldo político desde las provincias a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, con la modernización laboral como uno de los ejes prioritarios.

Desde el entorno del ministro señalan que la intención no es solo exponer los lineamientos generales de la reforma, sino también escuchar las inquietudes de los gobiernos provinciales y explorar puntos de coincidencia. El Ejecutivo considera que el aval de los mandatarios locales puede ser determinante para ordenar el tablero parlamentario, en particular en un Congreso fragmentado y atravesado por tensiones entre bloques.

La gira de Santilli se apoya, además, en una lógica de presencia territorial que el Gobierno busca consolidar desde el inicio del año. Días atrás, el ministro estuvo en la provincia de Chubut, donde recorrió junto al gobernador Ignacio Torres las zonas afectadas por los incendios forestales en las localidades de El Hoyo y Epuyén. La visita tuvo un fuerte contenido institucional y operativo, con foco en la coordinación entre Nación y Provincia para enfrentar la emergencia y asistir a los vecinos damnificados.

Durante esa recorrida, Santilli destacó el trabajo conjunto frente a lo que definió como una situación de “gravedad absoluta” y respaldó la decisión del gobierno provincial de avanzar en la investigación de los incendios intencionales. En ese contexto, subrayó la necesidad de dar señales claras desde el Estado para desalentar este tipo de delitos y proteger tanto los recursos naturales como las economías regionales.

El paso por Chubut dejó, además, un resultado político concreto: el compromiso del gobierno provincial de acompañar la Reforma del Código Penal. Sin embargo, no hubo definiciones claras respecto del proyecto de Reforma Laboral, que sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda oficial. Esa cautela refleja las diferencias que aún persisten en torno a los cambios propuestos en el mercado de trabajo y la necesidad de ajustar el discurso a las realidades productivas de cada provincia.

Con ese telón de fondo, el ministro del Interior se propuso mantener al menos diez reuniones con gobernadores a lo largo del mes de enero. El objetivo es cerrar acuerdos políticos que permitan al oficialismo llegar al inicio del período legislativo con un respaldo más sólido, tanto en Diputados como en el Senado. En la Casa Rosada admiten que el margen de maniobra es estrecho y que cada apoyo cuenta en un escenario donde ninguna iniciativa tiene asegurada su aprobación.

En paralelo a las gestiones territoriales de Santilli, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse la próxima semana. El espacio, coordinado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reúne a figuras clave del armado oficialista, entre ellas el asesor presidencial Santiago Caputo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el armador político Lule Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

La combinación de recorridas federales y coordinación política en la cúpula del Gobierno refleja la centralidad que la Reforma Laboral tiene en la agenda oficial. Para el Ejecutivo, se trata de una iniciativa estructural que requiere no solo mayorías parlamentarias, sino también un entramado de acuerdos políticos que trascienda el ámbito del Congreso y se apoye en el respaldo de las provincias.