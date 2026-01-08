Insólito: el escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego

La tenista egipcia Hajar Abdelkader se presentó como desconocida en el torneo W35 de Nairobi, pero su rápida eliminación por un doble 6-0 a manos de la alemana Lorena Schaedel llamó la atención de medios deportivos a nivel mundial en cuestión de horas. La derrota, que duró 37 minutos, desató críticas sobre su falta de conocimiento de las reglas del tenis y sus motivos para participar en el evento.

La Federación Egipcia de Tenis (ETF) emitió un comunicado para desvincularse de la jugadora de 21 años, afirmando que no está inscrita en su organización y que no forma parte de sus listas oficiales. En el comunicado se explicó que Abdelkader residen actualmente en Kenia y que recibió una invitación (wild card) de la Federación Keniana de Tenis para participar en el torneo.

"Queremos dejar claro que la ETF no tuvo influencia en la nominación o inscripción de la jugadora", se indicó en el mensaje, subrayando que la participación de Abdelkader se regía por las normativas de la Federación Internacional de Tenis (ITF), que permite a los torneos otorgar invitaciones sin la intervención de las federaciones nacionales.

El presidente de la ETF, Ismail El Shafei, trató de obtener más información sobre la emisión de la invitación, contactando a la Federación Keniana, que reconoció haber aceptado la participación de Abdelkader en el último momento para llenar una plaza vacante.

Ganó apenas 3 puntos, cometió 20 dobles faltas y parecía no tener claro desde qué lado debía sacar.pic.twitter.com/Yig9vlU2DS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 7, 2026

El partido en sí exhibió una diferencia notable en el nivel de juego, con Schaedel acumulando 13 aces y un 92% de efectividad en sus primeros servicios, mientras que Abdelkader solo logró un 8% y cometió 20 dobles faltas. Este encuentro se ha convertido en un tema de debate sobre los criterios de acceso a los torneos y la formación de nuevas promesas en el tenis.

A pesar de su contundente victoria, Schaedel, de 24 años, ocupa actualmente el puesto 1.026 del ranking WTA. La edición del W35 de Nairobi se lleva a cabo del 5 al 11 de enero, y continúa atrayendo la atención en la comunidad tenística internacional.