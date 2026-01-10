Lisandro Mársico tomó una drástica decisión

El concejal del Partido Demócrata Progresista, Lisandro Mársico, fue el primero en optar por la reducción de su sueldo, en virtud de la Resolución aprobada en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del 18 de diciembre de 2025.

La decisión fue comunicada formalmente a la Presidenta del Concejo Municipal mediante la nota correspondiente, conforme lo exige la normativa y se extiende hasta la finalización de su período como Concejal.

La nueva disposición a la que accedió Mársico implica una disminución significativa de su dieta, estableciéndose además que no percibirá el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

La medida surge a partir de la modificación del artículo 17 del Reglamento Interno del Concejo Municipal, que habilita a los concejales de Rafaela a optar entre mantener la fórmula salarial vigente (equivalente a un sueldo de bolsillo aproximado de $3.947.940) o percibir una dieta mensual compensatoria equivalente a un RIPTE, que a valores actuales representa, con los descuentos de ley, un sueldo neto de $1.197.388, siendo este último importe el que pasará a percibir Lisandro Mársico.

Este última se actualiza únicamente en los meses de enero y julio de cada año, y no en función de la paritaria municipal. En términos reales, ello representa una reducción significativa de su sueldo.

Al respecto, Mársico señaló:

“Es una decisión personal, coherente con lo que siempre defendí: un Estado austero y una política que no puede estar desconectada de la realidad cotidiana de los vecinos.”

Esta medida se inscribe en una línea de conducta sostenida por el concejal a lo largo de su trayectoria, vinculada al cuidado del gasto público y a una concepción responsable de la función pública. Años atrás resolvió no percibir el reintegro de un porcentaje del Impuesto a las Ganancias dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal para funcionarios y concejales (medida que posteriormente fue derogada) y, en 2018, respaldó públicamente la iniciativa del bloque Cambiemos que propuso el congelamiento del sueldo para funcionarios del Departamento Ejecutivo y Concejales por un período de seis meses, lo cual se concretó.

La determinación comenzará a impactar en el sueldo correspondiente al mes de enero del corriente año, lo que permitirá al área contable realizar los ajustes necesarios para su correcta implementación. Lisandro Mársico finalizará su mandato el 10 de diciembre de 2027.