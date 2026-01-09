Milei recibió a la antichavista Elisa Trotta y reforzó el respaldo argentino al proceso de transición en Venezuela

Milei reforzó su posicionamiento internacional con foco en la crisis venezolana.

El Presidente se reunió con la activista antichavista Elisa Trotta en Casa Rosada.

Trotta celebró la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.

La situación del gendarme argentino Nahuel Gallo formó parte del temario.

Desde el oficialismo anticipan una transición lenta pero sostenida en Venezuela.

El Gobierno argentino se alinea con la estrategia internacional impulsada por Trump.

Con la crisis venezolana nuevamente en el centro de la agenda regional, el presidente Javier Milei protagonizó una serie de reuniones políticas y diplomáticas destinadas a exhibir un posicionamiento activo de la Argentina frente a los acontecimientos en el país caribeño. En ese marco, mantuvo un encuentro con la activista antichavista Elisa Trotta, quien agradeció públicamente el compromiso del Gobierno argentino con la causa democrática y celebró el rol asumido por Estados Unidos en el proceso abierto tras la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

El intercambio se produjo luego de la visita a la Casa Rosada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien Milei conversó sobre la situación venezolana y la necesidad de profundizar los vínculos políticos y estratégicos. Tras más de una hora y media de reunión, Trotta destacó la sintonía con la administración libertaria y expresó confianza en la supervisión internacional del proceso que se abrió en Venezuela, pese a las críticas al actual esquema de poder.

Desde la explanada de la Casa Rosada, la defensora de los derechos humanos cuestionó el rol de Delcy Rodríguez como presidenta interina y admitió que el escenario genera “pesar”, aunque sostuvo que existe tranquilidad por el seguimiento que realizan Estados Unidos y gobiernos aliados, entre ellos la Argentina. “Están monitoreando y tutelando lo que realmente está pasando en Venezuela”, afirmó, al tiempo que manifestó expectativas en una transición política ordenada.

Uno de los puntos abordados en el encuentro fue la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el régimen chavista desde diciembre de 2024. Trotta evitó brindar detalles, pero reconoció que se trata de una preocupación central y aseguró confiar en que el Gobierno nacional está desplegando todas las gestiones posibles para lograr su liberación. La reunión contó además con la presencia de la diputada de La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet, quien acompañó a la activista durante la jornada.

Trotta coincidió con Milei en el diagnóstico sobre el momento que atraviesa Venezuela, al que definió como una etapa compleja en la puja por el “desmantelamiento de un Estado tiránico criminal y narcoterrorista”. En ese sentido, señaló que la tarea de la administración de Donald Trump apunta a la estabilización institucional del país y a la liberación de los presos políticos. En paralelo, el titular de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, anunciaba el inicio de un proceso de liberaciones, en un gesto que fue leído como parte del nuevo escenario.

La activista también destacó el liderazgo de María Corina Machado, a quien definió como una figura “indiscutible” del proceso democrático venezolano, y subrayó que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. Agradecida con Trump, afirmó que su intervención permitió “liberar” a Venezuela del régimen de Maduro, al que calificó sin matices como un “tirano”.

Ajmechet, por su parte, advirtió que la transición no será inmediata. Consideró que el proceso será “lento, pero nítido”, y sostuvo que el arresto de Maduro marcó el “principio del fin de la dictadura”. “A todos nos gustaría ver una democracia plena de manera inmediata, pero no hay ejemplos de transiciones instantáneas”, remarcó.

Luego de varios días en la residencia de Olivos, Milei se trasladó al microcentro porteño para mostrarse activo en asuntos internacionales, aun en pleno receso vacacional de buena parte del Gabinete. Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el Presidente reforzó su alineamiento con la estrategia impulsada por la administración Trump y dejó en claro que la política exterior, especialmente en lo relativo a Venezuela, ocupa un lugar prioritario en su agenda.

Elisa Trotta, fundadora de la ONG Alianza por Venezuela y secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, mantiene un extenso recorrido militante contra el chavismo. Con vínculos históricos con sectores del macrismo y contactos previos con la actual administración libertaria, su presencia en la Casa Rosada reforzó el mensaje político que Milei busca transmitir: la Argentina como aliada activa en el proceso de transición venezolana y en la defensa regional de la democracia.