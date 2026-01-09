Martín Demichelis vivió un momento desesperante en Punta del Este

Durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay, la familia del exfutbolista y actual director técnico Martín Demichelis vivió una experiencia angustiante en la playa. El jueves, el programa "A la tarde" de América difundió un video que muestra el momento en que el entrenador, sus tres hijos –Bastian, Lola y Emma– y su sobrina fueron rescatados del mar.

Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre, cuando la familia enfrentó un grave riesgo de ahogarse en la playa de Laguna Escondida, donde, según informaron los panelistas del programa, está prohibido bañarse y no había salvavidas en servicio. A pesar de la situación, un grupo de guardavidas que se encontraba fuera de su turno se percató de la emergencia y se dirigió al rescate. Lograron salvar a Demichelis y a su familia, evitando lo que pudo haber sido una tragedia. Afortunadamente, el incidente concluyó sin mayores consecuencias.