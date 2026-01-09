Franco Mastantuono víctima de críticas en redes sociales

.A pesar de un rendimiento irregular en la temporada, el Real Madrid logró clasificar a la final de la Supercopa de España tras derrotar 2-1 al Atlético de Madrid.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el ingreso de Franco Mastantuono, quien jugó los últimos diez minutos del encuentro. Aunque su entrenador, Xabi Alonso, ha destacado su personalidad y competitividad a sus 18 años, la respuesta de los aficionados ha sido diferente.

El exfutbolista de River Plate no ha cumplido con las expectativas en su primer semestre con el club, sumando solo un gol y una asistencia en 15 partidos. Además, su rendimiento se ha visto afectado por una pubalgia que lo mantuvo alejado del foco durante varias semanas.

No obstante, esta situación no ha impedido que los hinchas del Real Madrid expresen su descontento en redes sociales, donde las críticas hacia Mastantuono han proliferado debido a su bajo desempeño.