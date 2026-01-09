Dos cooperativas de reciclaje expusieron situaciones en el Relleno Sanitario

Concurrieron miembros de “Frente para el trabajo” y “Esperanza”.
Este jueves por la mañana, integrantes de las cooperativas “Frente para el trabajo” y “Esperanza” se hicieron presentes en la sala de sesiones del Concejo Municipal para mantener un encuentro con los concejales.
El tema principal fue dar a conocer diversas situaciones que están aconteciendo en el relleno sanitario.
Al finalizar la reunión, Azucena Linares miembro de la cooperativa Esperanza, comentó: “Hemos venido para pedir que nos ayuden, por temas vinculados al maltrato que estamos pasando, bullying, amenazas, discriminaciones, robos de nuestros sueldos, mucha mala administración de nuestros fondos”
