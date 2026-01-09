Un boletín de AFA generó confusión y dio por clasificado a Midland antes de tiempo

El Boletín Especial Nº 6812 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha generado controversia por un error en el sistema de clasificación de la Copa Argentina 2027. En la sección dedicada a la Primera División B, se menciona que uno de los cupos será ocupado por el campeón de 2025, cuando en realidad debe referirse al campeón de 2026, como sucede en otras categorías.

Este desliz administrativo no es menor, ya que el campeón de la Primera B en 2025 fue Midland, lo que lo convierte en el primer equipo clasificado oficialmente para la Copa Argentina 2027, a pesar del error. El reglamento indica claramente que uno de los cinco lugares asignados a la categoría corresponde al campeón de ese año, lo que crea una incongruencia en el sistema establecido.

Aunque el error ha suscitado interés, se espera que la AFA emita clarificaciones sobre este asunto en el futuro. Por ahora, Midland, a pesar de ser un fruto de un lapsus oficial, figura como el primer clasificado al certamen.