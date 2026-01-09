Momento de tensión: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

Momentos de gran tensión se vivieron en el predio del Deportivo Madryn durante un entrenamiento de pretemporada, cuando el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio. El incidente ocurrió el miércoles, cuando el jugador, de 27 años, se descompensó de manera repentina mientras realizaba ejercicios rutinarios bajo la dirección del cuerpo técnico liderado por Cristian Díaz.

El club confirmó el episodio al día siguiente. Inmediatamente después de la caída, el personal médico del Deportivo Madryn realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó un desfibrilador automático externo (DEA) disponible en el lugar. Gracias a estas acciones, Nievas recuperó la conciencia y sus signos vitales antes de ser trasladado en ambulancia.

El arquero fue ingresado de urgencia al Hospital Andrés Isola y fue llevado a la unidad de terapia intensiva para su estabilización y monitoreo continuo.

El parte médico oficial del club indica que, durante la práctica, el arquero fue asistido de inmediato por el personal médico y que la utilización del desfibrilador fue crucial para su recuperación.

El doctor Marcelo Ballari destacó la importancia de contar con equipos DEA en las instalaciones deportivas y explicó el correcto procedimiento ante situaciones de emergencia de este tipo.