Con apenas 13 años, un delantero empieza a llamar la atención en el fútbol

El fútbol sudamericano ha sido sacudido por una sorprendente decisión del club Nacional de Paraguay, que ha ascendido a su primer equipo a Santiago Benjamín Galeano, un delantero de solo 13 años.

Durante la pretemporada, el joven Galeano se entrena junto a Roque Luis Santa Cruz, el icónico goleador de 44 años y último miembro de la selección paraguaya que destacó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Para Galeano, compartir campo con un referente del fútbol es un sueño cumplido. El club celebró su inclusión en el plantel principal a través de sus redes sociales: "Cumpliendo un sueño. Santiago Benjamín Galeano, goleador del Torneo Anual 2025 de las Formativas con Nacional, integra el plantel principal de la Academia en la pretemporada".

La decisión del director técnico Felipe “Gato” Giménez se fundamenta en el éxito de Galeano en las categorías inferiores, donde anotó 32 goles en 34 partidos del Torneo Anual 2025, convirtiéndose en el máximo goleador, además de sumar 27 tantos en el Heptagonal Final y 5 en la Copa de Oro. Ahora, el joven delantero se prepara en el estadio Arsenio Arico para la temporada 2026.