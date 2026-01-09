El hijo de Julián Weich reveló por qué vive en una casa de barro

Erónimo Weich, conocido como Momo, ha dejado atrás la vida acelerada de la ciudad para adoptar un estilo de vida sostenible en Los Hornillos, Córdoba. En una reciente entrevista para el canal de YouTube "Living in Paz", Momo compartió su proceso de transformación personal y sus motivaciones para vivir en armonía con la naturaleza.

El joven reflexionó sobre el desafío de desaprender hábitos del pasado y su necesidad de un cambio radical. "No fue algo repentino, sino un proceso largo de autodescubrimiento", explicó. Criado en un entorno privilegiado, Momo se sintió vacío a pesar de las comodidades y comenzó a explorar formas de vivir más simples y sostenibles. "Me di cuenta de que se podía vivir con menos cosas, pero con más tiempo y presencia", afirmó.

Junto a su pareja Ailu, Momo ha decidido construir una casa que refleje sus principios ecológicos. Ambos comparten la visión de que la sustentabilidad va más allá de los materiales utilizados; implica una forma de vida consciente. Ailu destacó que su proyecto no es idealista, sino un esfuerzo real con desafíos cotidianos. "Sabemos que es un camino con mucho trabajo, pero también con mucho sentido", dijo.

La casa, de 56 metros cuadrados, fue construida con materiales sostenibles y diseñada para aprovechar al máximo la energía solar. "La idea era depender lo menos posible de sistemas externos", aseguraron. Aunque el camino ha estado lleno de dificultades, Momo enfatizó que cada día han aprendido y se han adaptado, subrayando que vivir de forma sostenible no siempre es fácil pero es coherente con sus valores.

La construcción de su hogar duró tres años y medio, un proceso que implicó mucho esfuerzo físico y un compromiso profundo con su nueva filosofía de vida. Momo concluyó que lo más importante es que este estilo de vida les "hace sentido" y les permite experimentar una conexión real con el entorno.