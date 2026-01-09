Pullaro inauguró en Mar del Plata la Playa Olímpica y afirmó: “Santa Fe quiere ser la capital del deporte”

Con el objetivo de tender un puente entre la agenda nacional del deporte y la proyección de Santa Fe como sede de los Juegos Suramericanos 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro participó este jueves de la inauguración de la Playa Olímpica en Mar del Plata.

Se trata de una iniciativa conjunta entre el Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité organizador de los Juegos Suramericanos y el Gobierno de la Provincia.

Durante enero y febrero se realizarán competencias y exhibiciones de beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf, canotaje y propuestas culturales en Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, Rosario y Concepción del Uruguay,

“Para mí es un honor estar en Mar del Plata para presentar el evento deportivo más importante que se va a vivir en nuestro país, que son los Juegos Suramericanos, que se van a realizar en el mes de septiembre en la provincia invencible de Santa Fe. Para nosotros es un desafío porque tiene que ver con los valores que queremos inculcar y con el legado que queremos dejar como provincia”, remarcó Pullaro.

Para el gobernador, “fortalecer los valores del deporte significa considerar y entender que podemos tener sociedades mejores. Por eso invertimos en infraestructura deportiva, que no solo va a ser utilizada en estos Juegos Suramericanos, sino que va a ser parte de un legado que les va a permitir a muchos deportistas olímpicos seguir compitiendo y estar en el podio de las estrellas. Santa Fe está cambiando, se está transformando y pretendemos ser la capital del deporte de la República Argentina”, concluyó el gobernador.

El evento olímpico más importante del país

Por su parte, el presidente del COA, Mario Moccia, agradeció a todos los presentes “por acompañarnos en esta segunda edición de la Playa Olímpica. En esta oportunidad tenemos 9 sedes organizativas. Eso nos permite generar una propuesta que trabaje sobre el deporte, la educación, la transmisión de valores y la concientización de una vida sana a partir de la actividad física y el deporte”.

“Esta edición es muy especial porque es rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Es el evento más importante del ciclo olímpico y se organiza en nuestro país en el mes de septiembre. Los mejores atletas de Sudamérica van a estar en Santa Fe compitiendo y tratando de lograr una clasificación para los Juegos Panamericanos. Gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, junto a los intendentes de las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, es una realidad”, finalizó Moccia.

Participaron también de la actividad el intendente de Mar del Plata, Agustín Neme; autoridades del COA, y del Comité Organizador de los Juegos, deportistas olímpicos de renombre -como Paula ‘Peque’ Pareto y Germán Chiaraviglio-, figuras de las selecciones nacionales y Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos.





Fuerte presencia en la Costa Atlántica

Los Juegos Suramericanos están presentes en la costa argentina con diferentes acciones de promoción que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. El fin de semana pasado comenzó un cronograma de acciones en distintos destinos turísticos de alta convocatoria. Entre el 4 y el 6 de enero, en Pinamar, se instaló un estadio inflable con actividades recreativas y deportivas, junto a la presencia de Capi, la mascota oficial. Las actividades incluyeron juegos de playa como: handball siamés, vóley con paracaídas, fútbol inflable, carrera de ranas, rugby, tenis con pelota gigante y muchos juegos más.

La programación continuará durante enero y febrero con más actividades abiertas al público. Del 9 al 11 de enero los dispositivos se desplegarán en Pinamar (Av. Bunge y el mar, letras corpóreas); del 16 al 18 de enero los Juegos Suramericanos estarán presentes en Villa Gesell (Match Point Arena, 115 y Playa); en tanto que del 23 al 25 de enero se desplegarán en Miramar. El objetivo de estas actividades es acercar los Juegos al público, promoviendo la participación ciudadana e invitando a vivir de cerca el espíritu de los Juegos Suramericanos que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en 60 disciplinas. Se prevé una convocatoria superior a los 2 millones de espectadores presenciales y otros 2 millones a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.

