Pullaro más Radical sobre Venezuela: "Ni"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció sobre la crisis en Venezuela y la reciente intervención de Estados Unidos, estableciendo la postura de la alianza de gobierno Unidos. Aunque reconoció la diversidad de opiniones dentro de su partido, destacó que todos comparten un acuerdo fundamental: la defensa de la institucionalidad y el rechazo al uso de la fuerza militar.

“No hay posturas encontradas”, afirmó Pullaro en una entrevista con Cadena 3. “Cada uno tiene su interpretación, pero todos valoramos la institucionalidad y condenamos la intervención militar en otro país”, subrayó.

El gobernador insistió en que, a pesar de las diferencias sobre el gobierno de Nicolás Maduro, existe un consenso en Unidos sobre la importancia de una salida democrática y el fortalecimiento de las instituciones. Además, enfatizó el papel crucial de los organismos internacionales en este proceso.

Pullaro también describió su opinión personal sobre Maduro, al que calificó de dictador, pero se mostró en desacuerdo con cualquier intervención extranjera en la soberanía de Venezuela. “Es incorrecto que un país interfiera en los asuntos de otro y secuestre a un presidente”, declaró.

En resumen, Pullaro reafirmó la posición común de su frente político: promover el fortalecimiento institucional, buscar soluciones democráticas y rechazar cualquier forma de injerencia militar en otros países.