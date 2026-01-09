Docentes de jardines de infantes concurrieron al Concejo a plantear un importante reclamo

Mostraron su rechazo ante la medida de la no recolección de pañales en estas instituciones.

Días atrás, docentes de jardines maternales privados de la ciudad ingresaron una nota al Concejo Municipal en la cuál solicitaban de manera urgente una reunión con la totalidad de los concejales ante la falta de una respuesta formal a una nota dirigida a la subsecretaría de Ambiente.

La misma manifestaba el rechazo a la decisión del Municipio de no realizar la recolección de pañales en estas instituciones. Asimismo reiteraron que los pañales descartables utilizados en los jardines maternales no constituyen residuos patológicos.

Es por este motivo que autoridades de estos establecimientos visitaron la sala de sesiones del órgano legislativo local para exponer la situación ante los concejales de la ciudad.

Los ediles se comprometieron a mantener un contacto con miembros de las áreas técnicas para intentar revertir la problemática