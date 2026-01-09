Tormentas eléctricas: por qué el televisor es el primer aparato que conviene desenchufar

El televisor es uno de los electrodomésticos más vulnerables durante tormentas eléctricas.

Las descargas pueden ingresar al equipo a través de la red eléctrica o de los cables de señal.

Los picos de tensión pueden dañar componentes internos y provocar cortocircuitos.

En casos extremos, una sobrecarga puede derivar en riesgo de incendio.

Otros equipos sensibles también deberían desenchufarse durante tormentas intensas.

Desconectar los aparatos es una medida simple y eficaz de prevención doméstica.

Cuando empieza a llover fuerte, la reacción habitual en la mayoría de los hogares es cerrar ventanas, entrar la ropa del tender y, con suerte, desconectar algún artefacto sensible. Sin embargo, hay un electrodoméstico que casi siempre queda fuera de la lista de prioridades y que, según especialistas en seguridad eléctrica, debería ser el primero en desenchufarse ante una tormenta eléctrica: el televisor.

La recomendación no es caprichosa ni exagerada. Los televisores modernos permanecen conectados a la red durante muchas horas al día y, además, suelen estar enlazados a otros sistemas eléctricos y de datos, como la antena, el cable coaxil o la conexión a internet. Esa combinación los vuelve especialmente vulnerables frente a los picos de tensión que pueden generarse durante una tormenta.

Una descarga eléctrica cercana, incluso sin impacto directo sobre la vivienda, puede viajar por el tendido eléctrico o por los cables de señal. Los rayos generan campos electromagnéticos capaces de inducir sobrecargas en la red, que terminan llegando a los hogares. Si el televisor está enchufado en ese momento, la corriente puede ingresar al equipo y dañar componentes internos sensibles, como placas electrónicas, fuentes de alimentación o sistemas de retroiluminación.

El riesgo no se limita a que el televisor deje de funcionar. En algunos casos, las sobrecargas pueden provocar chispazos, recalentamiento de circuitos e incluso cortocircuitos. En situaciones extremas, el daño eléctrico puede derivar en un principio de incendio, sobre todo si el aparato queda energizado sin supervisión. Por ese motivo, los especialistas insisten en que desenchufarlo durante una tormenta eléctrica es una medida de prevención básica.

Las tormentas intensas incrementan el riesgo porque generan variaciones bruscas de tensión en la red eléctrica. El sistema domiciliario queda más expuesto a fallas, y los dispositivos electrónicos, diseñados para operar dentro de márgenes de voltaje relativamente estrechos, pueden no tolerar esos picos. Aunque algunos hogares cuentan con estabilizadores o protectores de tensión, estos no siempre ofrecen una protección total frente a descargas de gran magnitud.

Además, el televisor suele estar ubicado en el centro del hogar y permanece encendido o en modo de espera durante largos períodos. Incluso apagado con el control remoto, muchos modelos siguen recibiendo corriente eléctrica, lo que significa que continúan expuestos a cualquier alteración de la red.

El mismo criterio aplica a otros electrodomésticos y equipos electrónicos sensibles. Computadoras, notebooks, módems y routers de internet, consolas de videojuegos, equipos de sonido y microondas también pueden verse afectados por las tormentas eléctricas. En el caso de los dispositivos conectados a internet, el riesgo se duplica, ya que la descarga puede ingresar tanto por la red eléctrica como por el cable de datos.

Desenchufar estos aparatos no solo protege la inversión económica que representan, sino que también reduce riesgos para la seguridad del hogar. Es una acción simple, sin costo y que puede evitar daños importantes. En zonas donde las tormentas eléctricas son frecuentes, incorporar este hábito puede marcar una diferencia significativa.

En definitiva, cuando el cielo se oscurece y comienzan los truenos, no alcanza solo con cerrar las ventanas. Desconectar el televisor y otros equipos electrónicos es una medida preventiva clave que ayuda a proteger tanto los dispositivos como la tranquilidad dentro del hogar.