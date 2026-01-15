La nueva frontera del entretenimiento en casa: imagen, velocidad e inteligencia artificial

El entretenimiento hogareño evoluciona hacia experiencias más realistas e inmersivas.

LG presentó la OLED C5 como su nuevo modelo premium en televisores 4K.

El equipo apunta tanto al cine en casa como al público gamer exigente.

Incorpora acceso a videojuegos vía streaming y tasa de refresco de hasta 144 Hz.

La tecnología OLED y la inteligencia artificial optimizan imagen y contraste.

Diseño, sonido envolvente y múltiples tamaños completan una propuesta integral.

La manera en que los usuarios consumen entretenimiento en el hogar atraviesa una transformación profunda. La experiencia que durante décadas estuvo reservada a las salas de cine o a equipamientos profesionales hoy se traslada al living, impulsada por una demanda creciente de realismo visual, sonido envolvente y respuesta inmediata. En ese cruce entre cine y videojuegos, la tecnología ya no cumple un rol accesorio: redefine por completo la experiencia sensorial.

En este contexto de evolución acelerada, LG presentó su nuevo Smart TV 4K OLED C5, un modelo que busca consolidar el liderazgo que la compañía sostiene desde hace más de una década en el segmento OLED. La propuesta apunta al usuario exigente que busca una inversión de largo plazo, combinando diseño sofisticado, potencia técnica y un ecosistema pensado tanto para el entretenimiento audiovisual como para el gaming de alto rendimiento.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo equipo es su fuerte orientación al público gamer. A través del LG Gaming Portal, el televisor integra de manera directa la aplicación de Xbox, permitiendo acceder a cientos de videojuegos vía streaming sin necesidad de una consola física. Esta funcionalidad marca un cambio de paradigma en el consumo de videojuegos, donde el hardware tradicional deja de ser imprescindible y el televisor se convierte en una plataforma completa de juego.

La experiencia se refuerza con una tasa de refresco de hasta 144 Hz, un atributo clave para quienes priorizan fluidez y precisión. Este nivel de respuesta reduce al mínimo el desenfoque en escenas de acción rápida y elimina interrupciones visuales, ofreciendo una ventaja concreta tanto para juegos competitivos como para títulos de alto impacto gráfico. Así, el televisor deja de ser solo una pantalla y pasa a cumplir un rol activo en el rendimiento del jugador.

El corazón de esta propuesta es la tecnología OLED, uno de los sellos distintivos de la marca. A diferencia de los paneles tradicionales, cada píxel se ilumina de manera independiente, lo que permite apagarlos por completo cuando la escena lo requiere. El resultado son negros absolutos, contraste infinito y colores más precisos, una combinación especialmente valorada en contenidos cinematográficos y series de alto nivel visual.

Esta precisión está potenciada por el procesador α9 AI Processor Gen8, que incorpora inteligencia artificial para analizar y optimizar cada imagen en tiempo real. El sistema ajusta brillo, nitidez y profundidad según el contenido, sin intervención del usuario, logrando una calidad visual consistente tanto en producciones modernas como en material de menor resolución.

El apartado sonoro acompaña la ambición del conjunto. Con soporte para Dolby Atmos, el televisor genera una atmósfera envolvente que da la sensación de que el sonido proviene de distintos puntos del ambiente. Esta característica refuerza la inmersión y elimina la necesidad inmediata de sistemas de audio externos para quienes buscan una experiencia integral desde un solo dispositivo.

En términos de diseño, la OLED C5 mantiene una estética minimalista y elegante. Su perfil ultradelgado y la calidad de los materiales reflejan una atención al detalle que también se extiende a la parte trasera del equipo, pensada para lucir incluso cuando el televisor no está apoyado contra una pared. El sistema operativo webOS completa la propuesta con una navegación ágil, personalizada y orientada al acceso rápido a plataformas de streaming y aplicaciones.

El modelo de 83 pulgadas ya se encuentra disponible, mientras que durante enero se espera el arribo de las versiones de 55, 65 y 77 pulgadas. De este modo, la línea se adapta a distintos espacios y necesidades, reafirmando una tendencia clara: el entretenimiento en casa entra en una nueva era donde la tecnología busca borrar las fronteras entre cine, videojuegos y experiencia inmersiva total.