Un material invisible que revoluciona los estudios pulmonares y transforma la medicina por imágenes

Durante años, someterse a ciertos estudios pulmonares implicó para los pacientes una experiencia incómoda y prolongada: permanecer acostados boca arriba dentro de un escáner hospitalario, casi inmóviles, con los brazos elevados por encima de la cabeza y durante unos 45 minutos. En el Royal Brompton Hospital de Londres, centro de referencia en enfermedades respiratorias, esa escena comenzó a quedar en el pasado gracias a la incorporación de una nueva tecnología que redujo esos exámenes a apenas 15 minutos.

El cambio no se explica solo por una mejora incremental, sino por una combinación de avances en el procesamiento de imágenes y la utilización de un material innovador conocido como CZT, sigla en inglés de telururo de cadmio y zinc. Este compuesto semiconductor permite a los escáneres generar imágenes tridimensionales de altísima definición de los pulmones, con mayor precisión y en mucho menos tiempo.

“Con este escáner se obtienen imágenes preciosas”, afirma la doctora Kshama Wechalekar, jefa de medicina nuclear y PET. Para la especialista, la nueva máquina representa “una auténtica proeza de ingeniería y física”, capaz de redefinir la manera en que se diagnostican y monitorean diversas patologías respiratorias.

El escáner fue instalado en el hospital en agosto del año pasado y utiliza detectores fabricados por Kromek, una empresa británica que se encuentra entre las pocas del mundo con la capacidad tecnológica para producir CZT a escala médica. Aunque su nombre resulte desconocido para el público general, este material se perfila como uno de los grandes protagonistas silenciosos de una transformación profunda en la imagenología.

La clave del CZT reside en su capacidad para detectar radiación con una sensibilidad muy superior a la de los materiales tradicionales. Esto permite captar más información con menos dosis y en menor tiempo, un beneficio doble tanto para los pacientes como para los equipos médicos. Menos minutos dentro del escáner reducen el estrés físico y psicológico, especialmente en personas con dificultades respiratorias, mientras que la calidad de imagen facilita diagnósticos más tempranos y precisos.

Desde el punto de vista clínico, el impacto es significativo. Imágenes más detalladas permiten identificar lesiones pequeñas, evaluar con mayor exactitud la función pulmonar y seguir la evolución de enfermedades crónicas o complejas. Además, la reducción del tiempo de cada estudio incrementa la capacidad operativa del hospital, permitiendo atender a más pacientes por día sin resignar calidad.

La doctora Wechalekar no duda en calificar el fenómeno como una “revolución”. Y no se trata de una exageración: el CZT no solo se utiliza en escáneres médicos, sino que también cumple un rol clave en otros campos de alta complejidad tecnológica. Este material se emplea, por ejemplo, en telescopios de rayos X destinados a la observación del espacio, en detectores de radiación y en sistemas de seguridad aeroportuaria.

Esa versatilidad explica por qué el desarrollo del CZT es considerado estratégico. Su capacidad para transformar radiación en señales eléctricas con gran precisión lo convierte en un componente central para aplicaciones donde la detección fina es indispensable. En medicina, ese atributo se traduce en diagnósticos más confiables y tratamientos mejor orientados.

Para los pacientes, el beneficio es tangible e inmediato: estudios más cortos, menos incomodidad y resultados de mayor calidad. Para los profesionales de la salud, se abre una ventana a nuevas posibilidades diagnósticas que hasta hace poco parecían lejanas. Y para los sistemas de salud, la tecnología promete mayor eficiencia en un contexto de creciente demanda.

Aunque el CZT rara vez ocupe titulares, su impacto comienza a sentirse en salas de diagnóstico y hospitales especializados. En silencio, este “maravilloso material”, como lo define Wechalekar, está redefiniendo la forma en que la medicina mira dentro del cuerpo humano y marcando un nuevo estándar para el futuro de la imagenología médica.