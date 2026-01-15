La polémica venta de la pascalina: Francia debate sobre su patrimonio científico

La venta de una pascalina de Blaise Pascal genera polémica en Francia por su valor histórico y científico.

Miembros del Instituto de Francia denuncian un “error asombroso” y un desinterés por el patrimonio intelectual nacional.

La pascalina forma parte de la colección del francés Léon Parcé, que incluye libros raros y manuscritos del Renacimiento.

Expertos consideran la máquina un antecedente directo de la informática moderna y símbolo de la tradición científica francesa.

El gobierno francés otorgó licencia de exportación a Christie's, evitando la clasificación de la pieza como “tesoro nacional”.

La polémica refleja la tensión entre preservación del patrimonio cultural y la dinámica del mercado global de objetos históricos.

El anuncio de la subasta de una pascalina, la histórica máquina de cálculo ideada por Blaise Pascal en el siglo XVII, desató un intenso debate en Francia sobre la preservación del patrimonio científico nacional. La polémica surgió después de que el gobierno otorgara una licencia de exportación a la casa de subastas Christie's, autorizando la venta de un objeto considerado por expertos como “una de las principales joyas del patrimonio intelectual y tecnológico francés”.

Miembros del Instituto de Francia, la institución cultural y científica más importante del país, no ocultaron su indignación. Con palabras cargadas de consternación, denunciaron “un error asombroso” y un “triste reconocimiento de desinterés” por la historia científica nacional. Para los especialistas, la pascalina no es solo un objeto de colección, sino un símbolo de la revolución tecnológica que transformó la comprensión del mundo moderno. “Puso a Francia a la vanguardia del cambio epistemológico de la era moderna”, afirmaron, insistiendo en que la máquina de cálculo de Pascal merece ser considerada un tesoro nacional.

El origen de la controversia se remonta a la subasta organizada por Christie's, que incluyó la colección privada del francés de origen catalán Léon Parcé. Parcé, reconocido por su afición a la bibliografía científica e histórica, acumuló casi un centenar de piezas de alto valor: tomos incunables, tratados del Renacimiento, manuscritos rarísimos y obras que trazaban la evolución del pensamiento europeo. Entre estos tesoros, la pascalina se destacaba no solo por su rareza, sino por su significado histórico, siendo considerada por los expertos como el antecedente directo de la informática moderna.

La discusión no se limita al valor monetario de la máquina, sino a su dimensión simbólica y educativa. Para los académicos, perder la pascalina supondría una ruptura con una tradición que conecta la investigación científica del siglo XVII con los avances tecnológicos del presente. Además, advierten que la exportación de este tipo de piezas alimenta la dispersión del patrimonio histórico, dificultando su estudio y su apreciación por parte de nuevas generaciones.

El Instituto de Francia instó al gobierno a reconsiderar su decisión y a clasificar la pascalina como “tesoro nacional”, un estatus que hubiera impedido su venta fuera del país. Esta categoría, reservada a objetos de valor excepcional para la identidad cultural y científica francesa, garantiza que piezas de relevancia histórica permanezcan accesibles a la ciudadanía y a investigadores locales.

La subasta, prevista para principios de noviembre, abrió un debate más amplio sobre cómo los Estados modernos equilibran la protección del patrimonio con la dinámica del mercado de arte y coleccionismo. Mientras que las casas de subastas argumentan que la venta permite valorizar y difundir la historia a nivel global, los críticos sostienen que ciertos objetos no pueden ser tratados como meras mercancías, sino como testimonios vivos de la herencia intelectual de una nación.

En este contexto, la pascalina se convirtió en un símbolo de la tensión entre cultura, ciencia y comercio. Más allá de su función original como calculadora mecánica, representa un capítulo clave en la historia de la informática y en el legado de Pascal, cuyas ideas sentaron las bases del pensamiento lógico y matemático moderno.

La discusión sobre su venta también reabre la conversación sobre el papel de los gobiernos y de las instituciones culturales en la preservación del conocimiento. La defensa de la pascalina no solo es un acto de patriotismo cultural, sino una afirmación del valor de la historia científica para la sociedad contemporánea, y una advertencia sobre los riesgos de dejar que los tesoros históricos se diluyan en el mercado internacional.