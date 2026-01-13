Argentina lanza la primera Licenciatura en Agrotecnología para formar expertos en Agricultura 4.0

La UGR lanzará en 2026 la primera Licenciatura en Agrotecnología de Argentina y Latinoamérica.

La carrera busca formar “traductores entre el bit y la tierra”, capaces de integrar tecnología y producción agropecuaria.

El plan de estudios combina IA, Big Data, Internet de las Cosas, Robótica, Mecatrónica, Biotecnología y Gestión.

La duración es de cuatro años, con título intermedio a los dos años y medio, y modalidad virtual con encuentros presenciales.

Los estudiantes realizarán prácticas en empresas y proyectos propios, vinculándose al ecosistema agrotecnológico.

El diseño de la carrera incluyó consultas con productores, empresarios, docentes y fabricantes, buscando un perfil interdisciplinario para la Agricultura 4.0.

La convergencia entre tecnología y producción agropecuaria da un paso histórico en Argentina con el lanzamiento de la Licenciatura en Agrotecnología, propuesta educativa inédita en el país y en Latinoamérica. La iniciativa, que comenzará a dictarse en el ciclo lectivo 2026, surge ante la creciente demanda de profesionales capaces de integrar conocimientos del campo con herramientas digitales avanzadas, necesarias para la Agricultura 4.0.

El proyecto académico nace en un contexto donde la digitalización atraviesa todas las etapas de la producción: desde la captura de datos mediante drones, sensores y dispositivos conectados, hasta el análisis de la información con algoritmos de inteligencia artificial y big data. La maquinaria agrícola incorpora softwares cada vez más complejos, y la toma de decisiones depende de modelos predictivos y datos en tiempo real sobre suelo, clima y rodeos. Ante esta realidad, se detectó la necesidad de un perfil profesional que traduzca el conocimiento científico y tecnológico al territorio, una función que hoy no tiene representación en el sistema educativo.

La Universidad del Gran Rosario (UGR) será la institución responsable de ofrecer esta carrera, cuyo objetivo es formar a los primeros “traductores entre el bit y la tierra”, según explica Exequiel Porta, futuro director de la licenciatura. Porta lideró un proceso de diseño colaborativo que incluyó consultas con productores, dirigentes rurales, empresarios, docentes, colegios profesionales y fabricantes de maquinaria y tecnología agrícola. “No estamos adaptando una carrera existente: estamos creando la profesión que el agro necesitará durante los próximos 30 años”, afirma Porta.

El plan de estudios combina ciencia, tecnología y prácticas profesionales reales, con un enfoque en sostenibilidad e innovación. Las materias abarcan Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las Cosas, Robótica, Mecatrónica, Biotecnología y Gestión, con el objetivo de trasladar la Agricultura 4.0 desde el concepto hasta el establecimiento agropecuario. El primer año se enfocará en fundamentos agropecuarios, mientras que desde el segundo se profundizará progresivamente en el manejo de tecnologías aplicadas.

La carrera tendrá una duración de cuatro años y ofrecerá un título intermedio a los dos años y medio. La sede principal estará en Venado Tuerto, aunque la formación podrá cursarse íntegramente de manera virtual, complementada con encuentros presenciales en otras sedes de la UGR en Rosario, Funes, Villa María, Marcos Juárez, Ciudad de Buenos Aires y también en Uruguay, Paraguay y Ecuador. Además, se prevén prácticas en empresas del sector y proyectos desarrollados por los propios estudiantes, con el objetivo de vincularlos tempranamente con el ecosistema agrotecnológico.

El proceso de creación de la licenciatura fue considerado clave por sus impulsores. “Recibimos aportes valiosos de personas que trabajan todos los días en el sector y conocen sus desafíos. Queremos ofrecer una formación integral, conectada con el territorio y con los avances científicos más recientes”, destaca Porta. Su experiencia académica internacional, incluyendo su trabajo en University College London (UCL) y la coordinación de la Red Argentina de Investigadores en Reino Unido, aporta una perspectiva global a la formación que se implementará en Argentina.

El programa busca preparar profesionales capaces de interpretar datos complejos, comprender procesos biológicos y aplicar tecnologías emergentes en un sector que demanda integración y pensamiento interdisciplinario. Se trata de una respuesta concreta a la transformación digital del agro, que requerirá especialistas con habilidades combinadas en ciencias, ingeniería y gestión, capaces de liderar la modernización de la producción.

La Licenciatura en Agrotecnología se perfila así como un paso estratégico en la formación de recursos humanos para la Agricultura 4.0 en Argentina, sentando las bases para que el país pueda aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen la digitalización, la innovación tecnológica y la gestión de datos en el sector agropecuario.