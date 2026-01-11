El fin del GEANRO reabre el debate sobre la estrategia federal contra el narcotráfico en Rosario

El Gobierno disolvió el GEANRO al considerar que cumplió los objetivos para los que fue creado.

La decisión del Gobierno de disolver de manera definitiva el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) volvió a colocar a la política de seguridad en el centro de la discusión pública y parlamentaria. La medida, formalizada esta semana por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, fue presentada por el Ejecutivo como el cierre de una etapa cumplida, pero despertó fuertes cuestionamientos desde la oposición, en particular del kirchnerismo, que reclamó explicaciones en el Congreso por el desmantelamiento de un dispositivo creado para enfrentar al narcotráfico en uno de los territorios más castigados por la violencia criminal.

El GEANRO había sido conformado en 2024 en el marco del Plan Bandera, impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich, con el objetivo de reforzar la acción federal en Rosario y otras zonas críticas de Santa Fe. Su función central era colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad en investigaciones vinculadas al narcotráfico y delitos conexos, a través de una estructura interagencial que reunía a fuerzas federales y al Servicio Penitenciario Federal.

La resolución que dispuso su disolución sostiene que los objetivos para los cuales fue creado el grupo ya fueron alcanzados. Entre los argumentos oficiales, el Ministerio de Seguridad destacó la fuerte caída de los homicidios y de los heridos por armas de fuego en la provincia y, en particular, en Rosario, además de la consolidación de otros dispositivos federales permanentes que continuarían con las tareas de control y prevención del delito.

Según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, en 2023 se registraron 398 homicidios en la provincia, mientras que en 2024 esa cifra descendió a 176, lo que implica una reducción superior al 55%. En el departamento Rosario, la baja fue aún más pronunciada: de 261 homicidios en 2023 se pasó a 90 en 2024, una caída mayor al 65%. El número de heridos por armas de fuego en la ciudad también mostró un descenso significativo, al pasar de 801 casos a 353 en el mismo período.

Desde la Casa Rosada subrayaron que estos resultados se explican por una combinación de factores, entre ellos la intensificación de controles en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y pasos fronterizos, así como la coordinación entre fuerzas federales y provinciales. En ese marco, el Gobierno argumentó que la finalización del GEANRO no implica un retiro del Estado nacional, sino una reasignación de recursos y funciones hacia estructuras permanentes como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro.

Sin embargo, la oposición puso en duda esa lectura. La diputada nacional Florencia Carignano presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el Ejecutivo detalle las razones políticas, operativas y presupuestarias que llevaron a la disolución del grupo. La legisladora cuestionó el momento de la decisión y advirtió sobre el riesgo de debilitar la presencia federal en una ciudad donde el narcotráfico sigue siendo una amenaza estructural.

El proyecto solicita información sobre los informes técnicos que respaldaron la medida, los indicadores utilizados para concluir que el GEANRO había cumplido su rol y la evaluación de impacto realizada antes de avanzar con su eliminación. También reclama precisiones sobre la cantidad de efectivos que integraban el grupo, las fuerzas de origen y el destino que tendrán tras la reestructuración, así como las funciones concretas que desempeñarán en adelante.

Otro punto central del pedido de informes apunta a conocer qué dispositivos reemplazarán al GEANRO y si contarán con igual o mayor capacidad operativa en el territorio. La iniciativa también interroga al Ejecutivo sobre el grado de coordinación con el gobierno provincial y sobre la eventual reducción de la presencia federal en Santa Fe.

El debate deja al descubierto dos miradas contrapuestas sobre la política de seguridad. Para el Gobierno, la caída de los índices de violencia valida el cierre de una estructura concebida como excepcional y transitoria. Para la oposición, en cambio, la decisión resulta prematura y genera incertidumbre en una ciudad donde la experiencia reciente demostró que la presión sostenida del Estado es un factor clave para contener al crimen organizado. La discusión promete continuar en el Congreso y volver a poner bajo la lupa el rumbo de la estrategia federal en Rosario.